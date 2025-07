Frana di Boccassuolo, c’è l’emergenza nazionale

Mentre si continua a fare i conti col movimento della frana staccatasi il 14 marzo dal Monte Cantiere, minacciando l’abitato della frazione di Boccassuolo, per il Comune di Palagano arriva l’approvazione dello stato di emergenza nazionale, che significa anche lo stanziamento di 3,8 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. I fondi consentiranno di far fronte ai primi interventi urgenti e si andranno ad aggiungere ai 600mila euro complessivi già stanziati dalla Regione all’indomani dell’evento per le manutenzioni ordinarie (400mila) e per i due interventi di somma urgenza gestiti dal Comune (120mila più 80mila).

"Questo riconoscimento per noi è importante – commenta il presidente della Provincia di Modena e sindaco di Palagano Fabio Braglia - , perché oltre allo stanziamento di risorse, fondamentali per la ricostruzione delle infrastrutture distrutte e dei ristori per chi ha subito danni, testimonia la gravità di ciò che sta colpendo il nostro territorio da oltre tre mesi".

Ora da parte del Comune si attende la convocazione in sede nazionale per affrontare la delicata questione dell’accertamento dei danni e delle opere di ripristino necessarie, di cui è in corso la definizione.

Certamente l’ammontare della spesa sarà molto superiore ai fondi finora erogati, anche perché ne è uscito stravolto un intero versante del monte arrivato a creare pericolo anche per il corso del torrente Dragone, già da settimane invaso dalla frana. Il letto del fiume si è alzato di più di 15 metri ed ha formato una sorta di diga/lago che gli operatori delle ditte incaricati dal Comune tengono aperto con gli scavatori per far defluire le acque.

"Lo sforzo profuso da tutti, a partire dall’Agenzia regionale di Protezione civile che ringrazio per il costante supporto, dal dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore, alle ditte, ai volontari, ai cittadini che non si stanno risparmiando nonostante la stagione complicata e la stanchezza, - afferma Braglia - è la riprova che insieme, uniti, ce la possiamo fare. Si tratta di una situazione inedita che sta stravolgendo la vita delle nostre comunità e che ci vedrà coinvolti per molto tempo anche nella fase di ricostruzione. Per questo ogni sostegno e contributo è prezioso e determinante".

La frana, che in questi giorni di caldo asciutto ha rallentato ed avanza di pochi centimetri al giorno, ha un fronte di 2,5 chilometri ed ha un volume di oltre 3,5 milioni di metri cubi mossi, estendendosi su una superficie complessiva di 500mila metri quadrati.

Alberto Greco