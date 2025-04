Frana di Boccassuolo. La terra avanza ancora. Cento metri in una notte

La frana di Boccasuolo di Palagano, che ha colpito la zona del Rio della Lezza e della Crovara sul monte Cantiere, non accenna a rallentare la sua corsa verso valle. Durante la notte tra martedì e ieri è avanzata ancora di cento metri, avvicinandosi ancor di più a alcune abitazioni ora non occupate. A questo proposito il sindaco Fabio Braglia (foto in alto) ha firmato 15 ordini di evacuazione che si riferiscono prevalentemente a proprietari di seconde case ora non abitate. Anche ieri, il primo cittadino ha lanciato una accorata richiesta di sostegno. "Purtroppo – sono le sue parole – la frana non si ferma e la preoccupazione è davvero tanta. Chiediamo aiuto alla Regione, al Ministero e alla Protezione civile, di darci una mano anche per cominciare a prevedere qualcosa di alternativo rispetto alle 51 persone che vivono dall’altra parte e hanno dei disguidi enormi e soprattutto anche il tema della sicurezza dei servizi". Boccasuolo è infatti spaccata in due parti dalla frana e i disagi per i cittadini sono enormi. Un tratto di via la Motrona e via comunale per Centocroci e il ponte del Rio della Lezza sono stati distrutti. "Purtroppo – ha aggiunto Braglia – la frana ha mangiato ancora superando la strada comunale che martedì aveva scalzato completamente il ponte che era stato traslato e andato a finire contro la briglia di valle. Adesso la preoccupazione è per le case che stanno di sotto. La prime sono seconde case, quindi con le ordinanze di sgombero che abbiamo fatto nei giorni scorsi siamo tranquilli sul fatto che non ci sono persone all’interno". Genera molto timore il fatto che non si comprende che direzione prenderà questo enorme dissesto idrogeologico che ha un fronte di due chilometri. "Possiamo solo ipotizzarlo – dice Braglia -, quindi, dobbiamo assolutamente tenerlo monitorato. Poi, le previsioni meteo dei prossimi giorni ci certo non ci aiutano. Noi continuiamo a fare il monitoraggio e le ditte stanno lavorando incessantemente 24 ore su 24. Il mio ringraziamento va a loro e a tutte le persone che stanno lavorando e stanno veramente cercando di fare l’impossibile". A monitorare la frana sono sempre presenti il sindaco e i tecnici del Comune e della Protezione civile regionale. La situazione continua quindi a essere estremamente critica. "Quello che temevamo trova conferma – spiega Braglia – cioè che il fronte franoso avanza con un ritmo impressionante. Ci sono 51 persone parzialmente isolate che stanno vivendo gravi disagi, oltre alle aziende del territorio e agli operatori agricoli, per cui è necessario porre fin da subito un rimedio a questa emergenza". I tecnici equiparano questa frana a una sorta di movimento lavico, poiché è superficiale e con molta inerzia. L’invito ai curiosi di non recarsi alla frana. Ieri ne sono arrivati numerosi, tanto che sono stati fatti intervenire i carabinieri. La frana è diventata un mega cantiere e l’area è soggetta a rischi. C’è anche l’invito diretto ai proprietari di case nella zona interessata dal dissesto di informarsi se gli immobili sono raggiungibili e che non ci siano rischi, qualora decidessero di raggiungerli.