Frana di Boccassuolo, l’annuncio. Arrivano i primi ristori regionali

Approvati i primi ‘ristori’ della Regione per chi ha subito danni dal marzo scorso per la grande frana di Boccassuolo. Fino a un massimo di 5mila euro per i nuclei familiari, la cui abitazione (principale, abituale e continuativa) risulti compromessa. E fino a 20mila euro per l’immediata ripresa delle attività produttive, incluse quelle agricole. Con un apposito decreto a firma del presidente della Regione, Michele de Pascale, in qualità di commissario delegato, sono state approvate le direttive per la concessione delle prime misure di immediato sostegno a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive per i danni subiti in seguito alla riattivazione della frana di Boccassuolo. Il provvedimento approva anche la modulistica necessaria per presentare la ricognizione dei danni e la richiesta di immediato sostegno, che andrà inviata all’amministrazione comunale di Palagano (via raccomandata, Pec o consegnata a mano) entro il 31 ottobre 2025. Rientrano nell’ambito applicativo della direttiva anche le abitazioni rurali. "A pochi mesi dalla dichiarazione dello stato d’emergenza nazionale, avviamo il percorso che consentirà ai privati di presentare la richiesta di immediato sostegno, per i danni alla casa o per la ripresa delle attività produttive – commenta la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini –. La copertura finanziaria avverrà con gli stanziamenti che verranno disposti dallo Stato sul Fondo per le emergenze nazionali. Desidero ringraziare l’amministrazione comunale di Palagano, con cui lavoriamo da sempre in stretto contatto: svolgerà il ruolo di organismo istruttore per l’espletamento delle attività di compilazione e controllo delle domande". La frana di Rio della Lezza ha causato danni alle infrastrutture viarie, con l’interruzione di quattro arterie comunali, a edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali.

Giuliano Pasquesi