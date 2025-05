Frana di Boccassuolo, lo sconforto. Fattoria isolata da 24 giorni: "La produzione di latte è a rischio"

Non si arresta il procedere della frana di Boccassuolo e tra la popolazione, isolata o parzialmente isolata, cresce lo sconforto. A descrivere lo stato d’animo di chi vive lassù e disperatamente lotta e fatica ogni giorno per far sopravvivere la sua attività è Giulio Guigli, titolare dell’azienda agricola ’La Lissandra’, fattoria con 150 animali comprese vacche e pecore che ogni giorno lavora circa 100 litri di latte per fare formaggio e ricotta che fortunatamente riesce ancora rivendere in paese.

Guigli quale è la situazione oggi?

"È disastrosa. Dopo 24 giorni siamo ancora totalmente isolati. Ci avevano promesso in tempi brevi l’apertura di una strada alternativa per rifornire l’azienda, ma ancora niente. E nel frattempo le scorte di mangime si vanno esaurendo. Tra una settimana gli animali si dovranno alimentare di quello che trovano nel pascolo, ma senza mangime anche la produzione del latte si va praticamente a perdere". Non c’è modo di raggiungere l’azienda, altro che a piedi attraversando la frana?

"Facendo il giro lungo che fanno quelli parzialmente isolati, scendendo dal Comune di Frassinoro in qualche modo col trattore, mettendoci molto tempo, riuscivo a raggiungere l’azienda, però adesso con le ultime piogge non si riesce più a procedere. Al Comune avevamo chiesto da tempo di aprire un percorso alternativo, che insiste su una vecchia strada comunale di 50 o 60 anni fa, che consente di evitare la frana e che scende da Casa Marchetti alla azienda. Si erano impegnati a sistemarla e renderla percorribile e, invece, non hanno fatto niente. Ci stanno lasciando morire completamente".

Questo percorso consentirebbe di arrivare all’azienda?

"Dovremmo fare tutto il giro e ci vorrebbe tanto tempo, però se fosse sistemata col fuoristrada avremmo la comodità di poter portare i prodotti e di riuscire raggiungere l’azienda col trattore. Il lavoro di disboscamento e pulizia della strada lo avevamo già fatto io e i miei amici, a mie spese e con i miei mezzi. Il Comune poi ha mandato un macchinario di una ditta per pareggiarla e così ha smosso la terra. Se prima col trattore riuscivo passare, ora dopo le piogge da tre giorni è diventato impossibile".

Avevate preso accordi col Comune?

"Gli accordi erano, che fatta la pulizia, il Comune la cospargesse di ghiaia e ci facessero una strada percorribile, anche perché io vorrei prima o poi portare a casa la mia famiglia. Vedo i bambini mezz’ora al giorno quando va bene. Mi faccio ore di auto avanti indietro da Palagano ed è una situazione che a lungo andare – c’è di peggio – ma diventa stancante".

Come si spiega questa inerzia?

"Sembra dalle spiegazioni che mi sono state date che una azienda isolata non rientri nell’emergenza della frana. Per cui la strada la dovrebbero fare a loro spese. E di fronte alle mie rimostranze per i disagi ed alla esigenza di garantire comunque il benessere degli animali, l’ultima risposta che mi hanno dato è stata la proposta di spostare gli animali. Siamo l’unico agriturismo di Palagano, non mi pare una bella soluzione".