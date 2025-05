Frana di Boccassuolo, ora il Dragone preoccupa. E intanto la Provincia assume un geologo

A Boccassuolo ai timori per la discesa a valle della frana si aggiungono le preoccupazioni seguite alle piogge che, dopo che la colata ha raggiunto e invaso il letto del torrente Dragone, hanno provocato l’innalzamento del livello del suo alveo. Ed è lotta per liberare l’alveo. "In queste ore – informa il sindaco di Palagano Fabio Braglia, da giorni quasi permanentemente impegnato sulla frana - sta iniziando ad alzarsi la quota dell’alveo, mentre l’accumulo di detriti centrale continua a scendere gradualmente ed è ancora in prossimità delle case crollate in via la Lissandra". Ed è per fotografare la nuova situazione, ed approntare misure di contenimento di questa calamità, che lunedì si è svolto un vertice in Prefettura, convocato dal Prefetto Fabrizia Triolo. "Si tratta di un dramma – ha commentato Braglia – che quotidianamente cresce per dimensioni e criticità, e per questo è urgente e necessario ricevere sostegni, supporti e aiuti da parte delle Istituzioni". In quella occasione è stato deciso di lavorare sul torrente perché non formi una diga e continuare ad operare sui fianchi creando fossi di guardia perché non si allarghi il fronte franoso. Ad oggi sono oltre 3,5 i milioni di metri cubi mossi dalla frana di Boccassuolo. "I movimenti – spiega il professor Alessandro Corsini, ordinario di Geologia Applicata a Unimore - continuano soprattutto nella parte media ed inferiore della frana, e una colata secondaria nei giorni scorsi ha raggiunto il Dragone. Come Unimore stiamo continuando le attività di monitoraggio con droni lidar ed antenne gnss, sia della frana che delle aree adiacenti, per conto dell’Agenzia sicurezza territoriale e Protezione Civile della Regione, ed anche in collaborazione con i Vigili del fuoco".

E intanto la Provincia, viste le sempre più frequenti calamità idrogeologiche che minacciano il territorio montano e modenese, ha avviato la selezione per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo geologo da collocare al servizio Programmazione urbanistica scolastica e trasporti dell’Area Tecnica provinciale. Domande entro il 19 maggio

Alberto Greco