“Frana larga 300 metri. Proteggiamo i residenti”

Modena, 19 aprile 2025 – “Siamo al cospetto di un fenomeno franoso molto vasto e complesso. Parliamo di un fronte largo fino a 300 metri, che sta scendendo verso valle a una velocità importante”. La sottosegretaria alla presidenza della Giunta regionale con delega alla Protezione civile Manuela Rontini segue ora dopo ora l’evolversi della frana di Boccassuolo, la frazione di Palagano divisa in due dalla colata.

Interventi per arginare la frana. Nel riquadro, la sottosegretaria Rontini

Rontini, cosa emerge dal vostro osservatorio?

“C’è molta preoccupazione e non appena abbiamo ricevuto la segnalazione abbiamo messo in campo da subito tutta la macchina della Protezione civile regionale. Siamo di fronte a un fenomeno franoso molto vasto”.

Di che consistenza parliamo?

“Di un fronte largo fino a 300 metri che sta scendendo verso valle a una velocità importante, fino a 60-70 metri al giorno”.

Quali effetti ha provocato?

“Ha già danneggiato strade, ponti, linee elettriche, sistemi idrici e di scolo. È una situazione molto seria, che stiamo monitorando da subito, insieme al Comune e al sindaco Braglia, per garantire in primo luogo la sicurezza delle persone e delle attività economiche sul territorio”.

Come può intervenire la Regione in questi casi?

“Mettendo a disposizione tecnici e operatori. La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha una professionalità e un’esperienza maturata sul campo che la rende un’eccellenza a livello italiano. Ringrazio l’Ufficio territoriale dell’Agenzia di Modena e le ditte specializzate che stanno lavorando senza sosta ormai da giorni”.

Immaginiamo serviranno risorse economiche straordinarie per fronteggiare l’emergenza.

“La Regione ha immediatamente stanziato 200mila euro per garantire i primi interventi di arresto del fronte franoso, del fango e dei detriti verso valle”.

In che modo?

“Incanalando il deflusso dell’acqua lontano dal centro abitato e da alcune importanti infrastrutture. Inoltre abbiamo contattato da subito gli esperti dell’Università di Modena e Reggio per monitorare l’evoluzione del movimento franoso”.

Le persone che abitano in loco sono in sicurezza?

“Siamo pronti a garantire assistenza alla popolazione nel caso sia necessario procedere a evacuazioni di residenti che abitano nelle case sparse della zona”.

Cosa consigliate alla popolazione?

“È assolutamente necessario attenersi alle indicazioni del Comune, dei tecnici di Protezione civile e delle forze dell’ordine. Tutti stanno lavorando nell’interesse dei cittadini, quindi è fondamentale non avvicinarsi al fronte franoso, la situazione è molto pericolosa. Chiunque abbia bisogno di aiuto o di informazioni può rivolgersi alle autorità sul posto o alla Protezione civile”.

In prospettiva, in che modo si può fronteggiare la fragilità del nostro Appennino?

“È fragile tutto il nostro territorio. Lo è in pianura e lo è ancora di più in montagna, dove i cambiamenti climatici portano lunghi periodi asciutti, cui si alternano violente precipitazioni che il terreno non riesce a smaltire, causando quelle migliaia di frane e smottamenti che caratterizzano l’Emilia-Romagna. In alcuni casi, come a Palagano, i fenomeni per particolari conformazioni del territorio assumono dimensioni preoccupanti”.

Che fare?

“La messa in sicurezza del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico sono una delle due priorità del nostro mandato. Necessitano di risorse e interventi: la Regione e il presidente de Pascale stanno lavorando in maniera molto positiva con il Governo e la Struttura commissariale e siamo fiduciosi che questo clima di rinnovata collaborazione dia presto i propri frutti”.