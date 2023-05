Frana oggi a Serramazzoni (Modena), massi arrivano in giardino: tre case evacuate

Serramazzoni, 14 maggio 2023 – Tre case minacciate dalla frana e quindi evacuate. Apprensione, questa mattina a Serramazzoni dove i massi di uno smottamento hanno raggiunto perfino il cortile di una abitazione.

La frana di stamattina

I vigili del fuoco del distaccamento di Sassuolo sono intervenuti in località Rocca Santa Maria, nell'omonima via, per il movimento franoso a monte delle case: è stata emessa una diffida all'abitabilità e il sindaco di Serra, Sergio Bartolacelli, proprio durante la mattinata elettorale, ha firmato l'ordinanza di evacuazione a scopo preventivo. Si tratta di due case con altrettante famiglie residenti e di una seconda casa. Nessun ferito e nessun danno alle cose.

La frana è la conseguenza delle insistenti piogge che stanno interessando da giorni la regione e per le quali il territorio è ancora in allerta arancione per criticità. Nel dettaglio, "si prevedono piene sui corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione dovute alle precipitazioni di oggi in progressivo esaurimento. Nelle aree collinari del settore centro-orientale interessate dalle intense precipitazioni dei giorni scorsi, saranno ancora possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Dalla sera-notte di lunedì si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio sul settore orientale della regione”.

Infine, viene sottolineato, "le criticità idrauliche della pianura ferrarese e idrogeologica nell'Appennino centro-orientale sono legate alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio”.