Frana, stop ai turisti del disastro. Le immagini su uno schermo per fermare il via vai dei curiosi

Il movimento franoso che da giorni incombe sulla località di Boccassuolo ha innescato, soprattutto in questo periodo di feste e ponti iniziati con la Pasqua, un insolito via vai di curiosi, che vengono da ogni dove.

E l’amministrazione comunale ha dovuto predisporre un grande schermo da 65 pollici nei pressi della sede staccata del Coc locale, accanto alla Polisportiva, per tenere lontani i ’turisti del disastro’ dai luoghi dove si sta operando instancabilmente da settimane. Anche perché ora incombe anche l’allarme meteo. Ormai da inizio aprile è iniziata la discesa a valle di un’ampia porzione del Monte Cantiere. Un volume di 3,5 milioni di metri cubi in movimento, che stanno smottando e cambiando il volto di questo versante della montagna che scende al torrente Dragone. La colata di fango – che trascina con sè detriti travolgendo alberi, strade e case e minacciando le reti dei servizi di acqua e luce –, sta catturando molta attenzione tra la popolazione modenese e non solo: tanti vengono anche da molto lontano in questa piccola frazione solo per uno ’scatto’ della devastazione. Carabinieri, polizia di Stato, Polizia locale, Protezione civile, da giorni presidiano il luogo della frana e scoraggiano la presenza di curiosi che inconsapevolmente possono creare intralcio alle operazioni di controllo e soccorso, oltre che ai lavori delle ditte impegnate a liberare il letto del Dragone. "Abbiamo dovuto installare prima di Pasqua questo maxi schermo – dice il sindaco Fabio Braglia – perché c’erano tantissimi curiosi che volevano venire a vedere la frana". Dunque, l’invito è a fermarsi prima: non andare sul posto, esponendosi tra l’altro a pericoli, ma limitarsi a guardare le immagini sullo schermo, scattate dall’alto con un drone e poi registrate su chiavetta.

Intanto dal fronte, le ultime notizie non sono rassicuranti. "Adesso – spiega Braglia – abbiamo il problema che una parte della frana, la colata laterale minore di 3,4 chilometri, è arrivata nel fiume al Dragone. Dobbiamo evitare che si crei una diga che potrebbe scaricare problemi inaspettati a valle. Già ora abbiamo acqua fangosa e dalla centrale idroelettrica sul fiume ci hanno fatto sapere che si stanno surriscaldando i motori delle pale elicoidali a causa dell’acqua melmosa che arriva a valle". I problemi ogni giorno aumentano, anche se fortunatamente il bilancio dei disagi a persone, immobili e attività non è cambiato: 3 famiglie restano evacuate, 12 case (seconde case) sono isolate e dichiarate irraggiungibili, 3 residenze sono state completamente distrutte e 35 abitazioni non hanno più l’acqua potabile. La vigilanza e la preoccupazione sono massime. "Siamo preoccupati perché il corpo grosso della frana, poco sopra le case crollate, è alto più di 10 metri. Sta continuando la sua discesa praticamente a 10-15 centimetri all’ora. Ma, da domani (oggi per chi legge ndr) sono in arrivo le piogge e sarà un altro problema" dice Braglia.