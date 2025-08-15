Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Cronaca
15 ago 2025
EMANUELA ZANASI
"Frana, strade bypass per affrontare l’autunno"

Piccola ’tregua’ per la frana di Boccassuolo, al momento ferma, ma si teme un peggioramento in autunno: per questo sono allo studio contromisure. Era l’1 aprile scorso quando l’emergenza ha travolto la piccola frazione di Palagano; ora dopo ora, giorno dopo giorno un fronte di terra e fango staccatosi dalla cima del monte Cantiere ha cominciato la sua inesorabile discesa ingrossandosi sempre più, travolgendo tralicci dell’elettricità, strade e infine purtroppo anche abitazioni, per lo più seconde case. Uno scenario apocalittico. L’unico aspetto positivo, non da poco, è che nessuno è rimasto ferito. Per il resto questa immensa colata di terra ha stravolto tutto, spezzando in due un territorio e isolando intere comunità. A distanza di oltre 4 mesi rimangono problematici i collegamenti. La frana infatti si è portata via, oltre a via Motrona, anche la strada principale che collega Palagano con Riolunato e con il resto del Frignano, un collegamento fondamentale per tutto il nostro Appennino. Al suo posto ora c’è ancora un fronte enorme e scomposto di sassi e terra. E’ qui che il Comune sta progettando di costruire una strada ’bypass’, come è stato fatto più a monte con una pista di collegamento che serve per residenti (che comunque devono firmare un’autocertificazione per percorrerla), mezzi di soccorso e le aziende operative sul fronte franoso. La strada insomma non è aperta a tutti e i carabinieri della Forestale presidiano il passaggio ma è già qualcosa, in attesa di lavori ancora più radicali.

"Speriamo di poterla realizzare – ha detto il sindaco di Palagano e presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia – perché questo ci permetterebbe di arrivare verso l’autunno e l’inverno che è il periodo che ci preoccupa di più. In questo momento la frana è praticamente ferma – ha spiegato Braglia – ma appena arriverà il maltempo ci aspettiamo che si ricominci a muovere e non vorremmo trovarci di nuovo con famiglie isolate". Prima di tutto occorre convogliare l’acqua per evitare che la massa di terra si gonfi e si stacchi di nuovo, un intervento difficile poiché il fronte è ancora troppo bagnato. Al lavoro ingegneri, geologi, tecnici per capire come affrontare questo ’mostro’ di terra. Da subito anche la Regione è intervenuta al fianco di Comune e Provincia dando sostegno e stanziando fondi.

Emanuela Zanasi

FranaMaltempo