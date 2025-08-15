"Frana, strade bypass per affrontare l’autunno"

Piccola ’tregua’ per la frana di Boccassuolo, al momento ferma, ma si teme un peggioramento in autunno: per questo sono allo studio contromisure. Era l’1 aprile scorso quando l’emergenza ha travolto la piccola frazione di Palagano; ora dopo ora, giorno dopo giorno un fronte di terra e fango staccatosi dalla cima del monte Cantiere ha cominciato la sua inesorabile discesa ingrossandosi sempre più, travolgendo tralicci dell’elettricità, strade e infine purtroppo anche abitazioni, per lo più seconde case. Uno scenario apocalittico. L’unico aspetto positivo, non da poco, è che nessuno è rimasto ferito. Per il resto questa immensa colata di terra ha stravolto tutto, spezzando in due un territorio e isolando intere comunità. A distanza di oltre 4 mesi rimangono problematici i collegamenti. La frana infatti si è portata via, oltre a via Motrona, anche la strada principale che collega Palagano con Riolunato e con il resto del Frignano, un collegamento fondamentale per tutto il nostro Appennino. Al suo posto ora c’è ancora un fronte enorme e scomposto di sassi e terra. E’ qui che il Comune sta progettando di costruire una strada ’bypass’, come è stato fatto più a monte con una pista di collegamento che serve per residenti (che comunque devono firmare un’autocertificazione per percorrerla), mezzi di soccorso e le aziende operative sul fronte franoso. La strada insomma non è aperta a tutti e i carabinieri della Forestale presidiano il passaggio ma è già qualcosa, in attesa di lavori ancora più radicali.

"Speriamo di poterla realizzare – ha detto il sindaco di Palagano e presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia – perché questo ci permetterebbe di arrivare verso l’autunno e l’inverno che è il periodo che ci preoccupa di più. In questo momento la frana è praticamente ferma – ha spiegato Braglia – ma appena arriverà il maltempo ci aspettiamo che si ricominci a muovere e non vorremmo trovarci di nuovo con famiglie isolate". Prima di tutto occorre convogliare l’acqua per evitare che la massa di terra si gonfi e si stacchi di nuovo, un intervento difficile poiché il fronte è ancora troppo bagnato. Al lavoro ingegneri, geologi, tecnici per capire come affrontare questo ’mostro’ di terra. Da subito anche la Regione è intervenuta al fianco di Comune e Provincia dando sostegno e stanziando fondi.

Emanuela Zanasi