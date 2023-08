Francesca Maletti "Isolamento cresciuto anche a causa del Covid Ora aumentare i servizi"

Sono per lo più donne, over 65, vivono in case di proprietà spesso più grandi rispetto alle loro esigenze attuali. A tracciare l’identikit della famiglia singola tipo è Francesca Maletti, presidente del Consiglio nazionale delle Acli e vicepresidente della commissione regionale politiche sociali e sanitarie.

E’ sorpresa da questo alto numero di famiglie unipersonali in provincia di Modena?

"E’ una dinamica cominciata da tempo ma che è esplosa improvvisamente: a Modena siamo passati dal 25 al 40 per cento nel giro di pochi anni: prima erano per lo più concentrate in centro storico, adesso è una realtà diffusa su tutto il territorio".

A cosa è dovuta l’impennata?

"Di sicuro incide il progressivo invecchiamento della popolazione, ma un’accelerazione si è avuta dopo il covid: il tasso di mortalità è aumentato soprattutto per gli uomini e molte persone hanno cominciato a uscire meno di casa, diradando i contatti anche coi familiari raggiungibili ormai sempre di più attraverso i dispositivi elettronici".

Come mai molte donne vivono così lontano dai figli?

"Molte giovani coppie preferiscono risiedere nei comuni vicini come Formigine e Castelfranco, dove si ritiene che la qualità dei servizi sia superiore per le famiglie con figli piccoli".

Cosa comporta questo scenario per una comunità che vuole prendersi cura dei propri cittadini?

"Vuol dire che bisogna rivedere la rete dei servizi, da quelli di trasporto ai commerciali, che bisogna potenziare i servizi di assistenza agli anziani e di accudimento dei minori, visto che i nonni vivono lontano dal luogo di residenza dei nipoti".

Modena è in grado di soddisfare questi bisogni o sta rincorrendo il problema?

"I servizi ci sono, ma devono essere potenziati e meglio calibrati: penso ai trasporti pubblici che devono essere più capillari e frequenti, un sistema di commercio che deve ricominciare a privilegiare il negozio di vicinato che garantisce un certo controllo sociale".

In che senso?

"Se la signora passa ogni giorno in quell’esercizio commerciale, il negoziante che un giorno non la vede dice: ‘Come mai oggi non è venuta?".

Dal punto di vista socio-sanitario invece?

"Vanno aumentati i servizi come l’assistenza domiciliare, coinvolto il terzo settore come la Croce blu per il trasporto presso servizi sanitari, il servizio pasto a domicilio. E potenziati anche servizi a bassa intensità".

Di che si tratta?

"Per esempio il portierato sociale in alcuni condomini, il servizio di reperibilità telefonica che non solo riceve, ma che a sua volta chiama certe famiglie, coinvolgere maggiormente le polisportive, moltiplicare le esperienze di co-housing come le palazzine in via Gottardi con spazi condominiali condivisi e promuovendo relazioni tra inquilini".

I dati ci dicono che in prospettiva la situazione potrebbe anche peggiorare.

"Modena ha un alto tasso di occupazione femminile: questo è un dato molto positivo. Ma se da un lato avere la sicurezza economica è fondamentale per decidere di avere figli, dall’altro siccome si può contare sempre meno sulla ’rete dei nonni’ occorre ripensare i tempi e orari della città. Il livello nazionale e, nelle materie complementari, anche quello regionale, devono dare nuovi indirizzi e anche risorse adeguate ai Comuni per poter realizzare queste nuove attività e servizi".

Un tema che si solleva per ora ancora sottovoce è che anche l’arrivo controllato di nuovi migranti può contribuire al riequilibrio demografico.

"Sì, in passato i nuovi arrivi contribuivano a riequilibrare i saldi demografici, ma una volta stabilizzati anche loro tendono a fare meno figli. E’ un po’ il destino delle società benestanti".

Gianpaolo Annese