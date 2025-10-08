Francesca Piccinini : "Dopo 30 anni lascio l’incarico ai Musei Civici"

Dopo oltre trent’anni di servizio, la direttrice Francesca Maria Piccinini lascia la guida dei Musei Civici di Modena a seguito di una riorganizzazione interna del sistema cultura.

Con lei è stata costituita una lunga stagione di progetti, restauri e mostre che hanno profondamente rinnovato l’immagine e le attività del Museo Civico.

Come è iniziato il suo percorso?

"Sono entrata nei Musei Civici nel 1991 come conservatore del settore arte, dopo la laurea in Lettere Moderne e il diploma in Archivistica e Paleografia. Dal 2003 ho assunto la responsabilità organizzativa e, dal 2010, la direzione del museo, che nel 2021, in occasione dei 150 anni, ha ripreso il nome originario di Museo Civico".

Quali tappe considera più importanti?

"Mi sono occupata di collezioni, restauri e mostre come ’Civitas Geminiana’ (1997), ’L’Amorevole maniera: Ludovico Lana’ (2003) e ’Nicolò dell’Abate’ (2005). Ricordo anche il restauro dello stendardo di Ludovico Lana e l’allestimento delle sale storiche del Palazzo Comunale. Spesso ho dato vita a floride collaborazioni che sono durate nel tempo e che ho coltivato con interesse. Non è mai semplice collaborare con tante realtà diverse".

Da direttrice, quali progetti l’hanno più segnata?

"Ho promosso un programma di manutenzione dei monumenti e curato esposizioni come ’Emozioni in terracotta’ (2009) e ’Mutina Splendidissima’ (2017–2018). Negli ultimi anni abbiamo avviato la digitalizzazione del patrimonio e lo sviluppo di una nuova media-guida e del sito web del museo. Credo sia necessario avvalersi delle tecniche e delle tecnologie all’avanguardia. Possono regalarci grandi sorprese e rivelarsi fondamentali per archivio e conservazione".

E il suo lavoro per il sito Unesco?

"Dal 2005 coordino il sito Unesco di Modena che racchiude Cattedrale, Torre civica e Piazza Grande, seguendo il piano di gestione e istituendo un Comitato di Alta Sorveglianza 2018 per i restauri della Ghirlandina e del Duomo".

Su cosa sta lavorando oggi?

Sono in corso l’ampliamento del Museo Civico, in collaborazione con la Fondazione Museo Egizio di Torino, e progetti come ’Voci e saperi dell’Amazzonia’ e ’Trionfo barocco’ (2026).

A due anni dalla pensione, spero che il lavoro fatto possa continuare: il Museo Civico ha dimostrato di saper innovare, mantenendo viva la propria storia".