Modena, 30 settembre 2021 - Un professore associato di Lettere moderne e coordinatore del Corso di Dottorato in Studi letterari e culturali è stato allontanato dall’aula di Unibo in cui stava facendo lezione perché sprovvisto di Green pass. Si tratta del poeta e filologo modenese Francesco Benozzo, che già in passato aveva esternato le sue posizioni molto critiche sulla gestione della pandemia.

Covid Emilia Romagna: il bollettino del 30 settembre 2021. Dati e contagi

L’altra mattina, come conferma lo stesso Ateneo, il Dipartimento di Lingue letterature e culture moderne a cui afferisce ha messo in pratica ciò che prevede il decreto del Governo che ha introdotto l’obbligo di Green pass per studenti, docenti e personale universitario.

"Anche oggi – si legge sulla pagina personale sul sito dell’Università, scritta in terza persona alla data di martedì – il docente era regolarmente presente a lezione, ma essendo contrario alla norma del Green pass, e non avendo intenzione di dotarsene, è stato allontanato dall’aula. La terza lezione è fissata per martedì 5 ottobre, il docente sarà di nuovo presente a lezione, e verrà presumibilmente allontanato per via della normativa vigente".

Norma che impone alle Università di accettare all’interno delle proprie strutture solo il personale dotato della certificazione verde. A rendere nota la vicenda è il gruppo ‘Studenti Unibo contro il green pass’, che solidarizza col docente. "Il 5 ottobre – annunciano gli studenti ‘ribelli’ – il professor Benozzo sarà di nuovo in aula nel tentativo di svolgere in libertà il proprio lavoro. Saremo al suo fianco, pacificamente, affinché questo possa accadere".

E mentre la polemica sul Green pass continua a tenere banco, in provincia ieri sono stati registrati solamente 7 nuovi casi Covid, ma ben 3 ricoveri e il decesso di una donna di 58 anni di Carpi. Su 7 nuovi positivi, 5 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato tramite test per le categorie più a rischio; per 1 caso è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Si aggiungono 111 nuovi guariti che complessivamente sono 68.858 dall’inizio dell’epidemia. A ieri sono state somministrate in tutto 1.024.098 dosi di vaccino, di cui 531.338 prime dosi, 492.559 seconde dosi e 201 terze dosi.