Francesco Costa racconta gli Usa

C’è una storia che ascoltiamo da un po’ di tempo, e descrive la più grande superpotenza del pianeta come in balìa di un irrimediabile declino. In realtà gli Stati Uniti d’America stanno attraversando un momento affascinante e contraddittorio, poco compreso e per certi versi unico; lo spiega il vicedirettore del giornale online ’il Post’ Francesco Costa (foto) che – dopo un successo editoriale, un podcast ormai cult e l’esordio televisivo – torna in libreria con il libro ‘Frontiera’ (Mondadori) e lo presenta al pubblico del Forum Monzani questa domenica alle 17.30, a ingresso libero. Costa accompagna pubblico e lettori in un viaggio on the road nel Nuovo Mondo: l’aria che si respira oltreoceano è elettrica, le tensioni razziali si sono inasprite e c’è un ex presidente che ha cercato di restare al potere dopo la sconfitta, che deve rispondere di oltre 90 gravi capi d’accusa e che nonostante questo è venerato da un’agguerrita minoranza della popolazione. Eppure sta succedendo anche altro: gli Stati Uniti hanno ampliato la forza lavoro, stanno riducendo le diseguaglianze, hanno innescato una rinascita industriale, hanno approvato il più grande investimento di sempre contro il cambiamento climatico.