Francesco Gabbani alla Rotonda

"Viva la vita" è il motto di Francesco Gabbani, nonché il titolo del brano che ha portato al festival di Sanremo. E proprio da pochi giorni è uscito il suo nuovo album, "Dalla tua parte": è il sesto disco in studio per il cantautore toscano, forte di successi clamorosi come "Occidentali’s Karma", "Amen" o "Viceversa". Fra le prime presentazioni del nuovo album, quella di oggi pomeriggio alle 18 al centro commerciale La Rotonda di via Morane, dove Francesco incontrerà i suoi fans per un firmacopie. "Dalla tua parte" riflette una ricerca intima: il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli ‘incastri’ della quotidianità, ed è anche un passo nel cammino della sua crescita personale.

"Mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in movimento, e queste canzoni sono un ritratto di questo momento – dice Gabbani –. Con il passare degli anni cerco di andare sempre più a fondo, ma non manca mai, in mezzo a tutto ciò, l’aspetto divertente, provocatorio e ironico che guida anche la mia analisi della società". E il titolo dell’album – che non è legata ad alcuna canzone del disco – diventa una sorta di trasferimento di responsabilità: "Come lo vivi tu, dalla tua parte, quello che sto cercando di esprimere? Qual è il tuo punto di vista?".

