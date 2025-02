Francesco I e la musica, la mostra e il concerto

Di Francesco I d’Este si ricordano soprattutto l’eccelso mecenatismo verso gli artisti, l’ambizione all’eccellenza che lo fece rivaleggiare con la grandeur francese, le grandi committenze come quella per il busto marmoreo affidato a Gian Lorenzo Bernini o il celebre ritratto di Diego Velazquez. Ma il duca fu anche un attento mecenate musicale, committente di musicisti quali Benedetto Ferrari e Marco Uccellini, come dimostrano i due volumi "La ‘riputatione’ del principe. Francesco I d’Este e la musica a Modena", a cura di Alessandra Chiarelli, editi da Francesco Serra nell’ambito della rivista "Musicalia", che verranno presentati venerdì 21 febbraio alle 15.30 all’Archivio di Stato di Modena in corso Cavour 21. Interverranno Paolo Fabbri, professore emerito dell’Università di Ferrara, presidente dell’edizione nazionale delle opere di Gaetano Donizetti, Riccardo Pallotti, funzionario archivista dell’Archivio di Stato di Modena, Paola Besutti, direttrice di "Musicalia" e docente di Musicologia e Storia della Musica all’Università di Teramo e Filippo Leoni della redazione di "Musicalia". Sarà possibile visitare anche un’esposizione temporanea di documenti che illuminano il rapporto tra Francesco I d’Este e la musica alla corte di Modena. Musiche di Marco Uccellini e di Bellerofonte Castaldi saranno poi il ‘cuore’ del concerto (in collaborazione con il Festival Musicale Estense "Grandezze & Meraviglie") che Matteo Rozzi al violino barocco e Stefan Sandru (foto) alla tiorba terranno alle 18.30 nella sala delle Dame dell’Istituto d’arte Venturi, in via Selmi 21. Uccellini scrisse diverse opere musicali per il duca Francesco I: i due si scambiarono anche misteriose lettere cifrate, conservate nell’Archivio Segreto Estense. Castaldi fu liutista, compositore innovativo e poeta, indipendente e anticonformista: la protezione ducale gli garantì un’esistenza libera e fuori dagli schemi.

