Francesconi presenta ’L’intruso’. L’esordio è un giallo esistenziale

Prosegue il tour di presentazione de ‘L’intruso’, il romanzo d’esordio di Daniele Francesconi (foto), direttore del Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Un giallo esistenziale proposto da Incontri Editrice che ha per protagonisti un giornalista, Serafino Malinverni, e un intruso, che fin dalle prime pagine entra in scena quando il giornalista lo scopre comodamente insediato a casa sua. Una situazione ai limiti dell’incredibile che, tra assurdo e metafora, dà il via a un incubo. Il romanzo viene presentato da Francesconi in dialogo con lo scrittore Fabiano Massimi domenica alle 17.30 a Carpi, all’auditorium Loria. All’apparenza romanzo giallo, con la suspense e la tensione che crescono pagina dopo pagina, L’intruso è anche qualcos’altro, ossia il racconto di inquietudini esistenziali, dilemmi morali, vicende tragiche e grottesche di una comunità piena di segreti e doppi fondi: risuonano nel testo le grandi domande e i piccoli vizi che attraversano l’esistenza dei suoi personaggi, e di tutti noi con loro. Un linguaggio immediato, essenziale e fluido. E, con comicità affettuosa, gli uomini e le donne che Serafino incontra sulla sua strada.