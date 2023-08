Francobolli di Lsd, pasticche e hashish In casa bazar della droga: arrestato

Aveva un ’bazar’ della droga, con pasticche, hashish e Lsd. Per questo un 29enne italiano è stato arrestato e le sostanze stupefacenti sequestrate, di cui una sarà analizzata per risalire alla composizione. L’operazione ha avuto inizio all’alba di sabato quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno fermato il giovane nel corso dei controlli notturni predisposti ed intensificati nei fine settimana estivi in tutto il territorio provinciale.

Quella che doveva essere una semplice verifica dei documenti, ha fatto emergere ben altro contesto. Il conducente aveva con sè 12 grammi di marijuana, 13 grammi di ketamina, 27 grammi di hashish e due pastiglie di ecstasy. Droga trovata anche nella sua auto, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 400 euro in contanti.

La perquisizione, estesa anche all’abitazione della persona arrestata, ha permesso ai carabinieri di recuperare e sequestrare altri 74 grammi di marijuana, 23 grammi di ketamina, 4 pastiglie di ecstasy, 54 francoboli di Lsd, oltre a 10 grammi di sostanza presumibilmente ad effetto psicoattivo, in corso di identificazione.

L’arrestato ieri mattina è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena, per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale, su richiesta del Pubblico Ministero, è stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

