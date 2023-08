"Frane e scuole una priorità, subito i cantieri"

L’entusiasmo è ancora tanto, così come la voglia di proseguire in quello che, poco più di tre mesi fa, aveva definito un "necessario risanamento" per il paese. Sta per festeggiare i 100 giorni di amministrazione la sindaca di Serramazzoni Simona Ferrari, eletta lo scorso 15 maggio con un risultato incredibile (77% dei voti) considerando la sfida a tre con l’uscente Claudio Bartolacelli e Giorgio Zanoli. Ed è tempo di un primo bilancio.

Ferrari, sono stati tre mesi impegnativi?

"Sì, impegnativi, belli e stimolanti. Abbiamo cercato di iniziare con il piede giusto, nonostante l’emergenza meteo che subito ci siamo ritrovati a dover gestire (II primo giorno di mandato la neoeletta sindaca aveva firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole per il maltempo, ndr). Questa emergenza si protrae con il discorso delle frane, prima fra tutte quella di Pazzano, che abbiamo affrontato dando il via ai lavori. Parallelamente, abbiamo iniziato a lavorare sui nostri progetti, in particolare le scuole: è stata demolita la campata dell’ex scuola materna, dove vorremmo posizionare una struttura in legno che possa ospitare la scuola dell’infanzia in vista dell’avvio dell’anno scolastico. In questo modo, si potrebbe liberare la palestra (ora occupata dalle classi, ndr), tornando a far riprendere le attività pomeridiane e la scuola di pallavolo. Inoltre, a breve ripartiranno i lavori per il secondo stralcio delle scuole medie, a Ligorzano".

Per le medie quali sono le tempistiche?

"Tempistiche certe non mi sento di darle. L’intento sarebbe di averle pronte per l’anno scolastico 2024-2025, nella speranza che tutto vada per il verso giusto. Noi faremo il possibile".

Sul decoro urbano progressi?

"Sì, e vorrei rimarcare il formidabile aiuto dei volontari, il cui albo è passato da 15 ad oltre 50 iscrizioni in pochissime settimane. Il loro impegno ci ha permesso di tenere pulite e curate le zone e le aree verdi sia del centro che delle frazioni. Siamo poi riusciti a riattivare la fontana davanti al Comune, e devo dire che abbiamo ricevuto diversi apprezzamenti. Inoltre, abbiamo recuperato i rapporti con le associazioni del territorio e con il Cai: ci offrono spunti ed idee fondamentali, oltre ad un importantissimo aiuto".

E col gruppo di Noi per Serra? "All’interno della lista ci sono forza e armonia, e Noi per Serra a breve avrà anche un’evoluzione inclusiva. Siamo rimasti uniti fin dall’inizio, compresi i coordinatori e chi non è riuscito ad entrare in consiglio. Dentro al municipio ho poi trovato un gruppo di collaboratori fantastici: vedo disponibilità e spirito di servizio che mi stimolano a continuare nel mio lavoro".

Avete ereditato qualche ‘scheletro’ nell’armadio?

"E’ stata una sorpresa scoprire che da alcuni anni il Comune pagava le assicurazioni su mezzi non utilizzati e in attesa di demolizione. Ma siamo già intervenuti".

La stagione turistica come sta andando?

"Molto bene. A luglio quasi ogni sera abbiamo avuto eventi molto partecipati e tante sono le attività di trekking organizzate. La nostra idea è di proporre iniziative anche d’autunno e inverno".

Riccardo Pugliese