Frane, oggi al via i lavori per scongiurare l’isolamento del paese

A Zocca non si è perso tempo. Partono oggi i lavori, che dovranno essere ultimati in dieci giorni, per scongiurare il rischio di isolamento del capoluogo dal traffico pesante, compreso quello scolastico, dopo i due cedimenti che hanno interessato la statale 623 del Passo Brasa a valle e a monte del paese. Per chi proviene dalla pianura, l’arteria è stata interdetta da Anas ai mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate, mentre a sud, fra la borgata Lame e l’incrocio con la comunale che porta a Montalto di Montese, il transito avviene a senso unico alternato con semaforo. Tempi rapidissimi, quindi. "Subito dopo il sopralluogo del vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, avvenuto mercoledì sera – dice il sindaco Fedrico Ropa – si era preso l’impegno di attivarsi immediatamente per risolvere il problema. Così è stato. Già ieri mattina sul luogo dei cedimenti stradali c’era il personale tecnico di Anas, compreso il direttore dei lavori, il personale del Frantoio Fondovalle, azienda che ha l’incarico di realizzare le opere, un geologo della Protezione civile, e noi come Comune". All’ingresso nord di Zocca, Anas ha accettato la proposta del Comune che prevede l’ampliamento della carreggiata a monte della strada su terreno comunale ceduto a titolo gratuito, mentre al cedimento dopo le Lame saranno costruiti un muro a valle della strada che sta cedendo e micro pali per reggere la carreggiata. "Entrambi sono interventi temporanei – spiega il sindaco -. Seguirà un progetto esecutivo per la viabilità definitiva delle due aree. Avremo ancora alcuni giorni di sofferenza". Intanto, ieri mattina ha riaperto al transito la provinciale 324 tra Sestola e Roncoscaglia, e continua l’interruzione al transito tra Riolunato e Montecreto.

Walter Bellisi