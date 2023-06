Frane, Prignano premia 82 volontari Strade liberate anche con i trattori

Un riconoscimento per l’aiuto che hanno portato, in prima persona, durante l’emergenza frane che si è abbattuta sull’Appennino le settimane scorse, a causa dall’ondata di anomalo maltempo. Lo hanno ricevuto martedì sera a Prignano sulla Secchia 82 persone e 3 associazioni, oltre agli ingegneri dell’ufficio tecnico Gessica Sghedoni e Marcello Bardelli, che hanno coordinato le attività di monitoraggio e gli interventi, direttamente dalle mani del sindaco Mauro Fantini. Privati cittadini, pensionati, agricoltori, artigiani e semplici volontari sono stati omaggiati di una piccola spilla realizzata per l’occasione e di una pergamena commemorativa, come segno simbolico di ringraziamento per il loro impegno. "La risposta corale che ha saputo dare la nostra comunità è stata davvero esemplare. In tantissimi si sono messi in gioco da subito e spesso in modo continuativo, fornendo un supporto veramente indispensabile al lavoro dei tecnici e degli operai comunali e dei vari enti. Una partecipazione commovente che ha permesso la soluzione di tante emergenze, provocate dalle frane, consentendo di mantenere aperta la percorribilità su molte strade del territorio, ed evitando che intere borgate o abitazioni rimanessero isolate" spiega il sindaco.

Prignano è il comune modenese più colpito dalla recente ondata di smottamenti, insieme a Zocca. Ad oggi sono 32 le frane attive monitorate sulla viabilità pubblica di Prignano, oltre a 6 che interessano le strade provinciali, per oltre 1 milione e 600mila euro di danni già rilevati dall’Ufficio tecnico e trasmessi in Regione. Con interventi di somma urgenza il Comune ha già anticipato di tasca propria quasi 70 mila euro. Senza l’aiuto dei cittadini e delle associazioni, in particolare Alpini, Croce Rossa e Gruppo dei Volontari per Sicurezza, la SP19 all’altezza di Casa del Sarto, in località Casa Azzoni, sarebbe stata chiusa al transito creando gravi disagi sull’arteria principale che collega questa parte di Appennino a Sassuolo e al Distretto Ceramico. L’Amministrazione ha pensato così di organizzare un momento di incontro, all’interno della Sala Consiliare, con tutti coloro che hanno aiutato, ad esempio pulendo le scoline o mettendo a disposizione i propri trattori e gli escavatori. Senza chiedere nulla in cambio.

"Si tratta di un piccolo gesto di riconoscenza per il prezioso lavoro svolto, che è testimonianza concreta di grande senso civico e dell’attaccamento che le persone hanno a questo territorio. A loro va il plauso ed il ringraziamento più sentito da parte di tutta la comunità" ha detto durante la cerimonia Fantini.