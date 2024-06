Frassinoro, Capelli spodestato. Un volto nuovo per Montecreto. Pieve, Ferroni al quarto mandato

È Giuseppe Ballotti il nuovo sindaco di Montecreto. Sarà proprio l’ex tecnico comunale, infatti, a indossare la fascia da primo cittadino, avendo conquistato la fiducia dei cittadini – 390 voti (68,3%) – tanto da potersi sedere, ora, sulla poltrona occupata negli ultimi due mandati da Leandro Bonucchi. Lo stesso Bonucchi, per l’appunto, non si era ripresentato e per il suo posto l’altra lista concorrente ‘Fiducia in Comune’ aveva candidato Maurizio Cadegiani (già sindaco del 2009 al 2014), ora sconfitto dal 72enne. "Sono emozionatissimo – afferma il neo sindaco Ballotti, che si è candidato con la lista ‘Montecreto il paese che vogliAmo’ – sono contento del risultato, raggiunto grazie all’impegno di tutta la squadra e dei cittadini che ci hanno creduto e hanno votato. Un traguardo, in un certo senso, inaspettato: sono stato tecnico comunale per oltre trent’anni e la macchina amministrativa la conosco bene, ma ora inizia una sfida differente: le esigenze dei cittadini sono tante e vanno tutte ascoltate".

È stata una sfida a due anche nel comune più piccolo della nostra provincia, Riolunato (695 aventi diritto al voto) vinta dal vicesindaco uscente, il carabiniere Lorenzo Checchi, 57 anni, sottufficiale dei Carabinieri, che si è candidato con la lista ’Rio Vivo’. Esce sconfitto, invece, Livio Migliori (candidato con la civica Uniti per Riolunato) 59 anni, che già ricoprì giovanissimo la carica di sindaco 39 anni fa per due mandati a cavallo tra gli anni ’90 e il 2000. Un importante cambio di passo invece a Frassinoro, dove il sindaco uscente Oreste Capelli è stato spodestato da Elio Pierazzi, che vanta già tre mandati da sindaco alle spalle: un traguardo che conta 691 voti e che riporta il candidato della lista ’Vivere in Montagna’ alla poltrona da primo cittadino. Elezione, questa, non priva di curiosità: in questa tornata elettorale si sono affrontati gli stessi duellanti del 2019. Inoltre, lo stesso Capelli fu vicesindaco all’inizio del terzo mandato di Pierazzi, che a sua volta era stato sindaco anche dal 2014 al 2019 e dal 1999 al 2009. "Un grazie infinito a Frassinoro, che mi ha dato fiducia per questo ritorno – dice Pierazzi – e che ha dato fiducia a questa grande squadra. Ora guardiamo insieme al futuro, perché Frassinoro merita un bel futuro".

Nessuna suspanse nè rivali a Fiumalbo che, come già annunciato, rivede sindaco l’unico candidato Alessio Nizzi, il quale a ogni modo è riuscito a vincere la sfida dell’astensionismo (serviva appunto il voto di almeno il 50% degli elettori). L’affluenza, in questo comune, è stata tra le più alte della provincia. A spuntarla nella sfida a tre di Pievepelago, invece, è il sindaco uscente Corrado Ferroni con il 37,21%: il primo cittadino manterrà la fascia per il suo quarto mandato. "Da domani (oggi, ndr) siamo già di nuovo al lavoro – spiega – per cercare di dare ai cittadini prospettive sempre migliori. Bisogna dare seguito al lavoro svolto, puntare sull’erogazione dei servizi, consolidare la scuola, aumentare le prospettive per il turismo e promuovere le nostre eccellenze". A Prignano, invece, Mauro Fantini ha raccolto ben 74,53% di voti, riconfermandosi sindaco. "Una bella soddisfazione, che conferma come il lavoro svolto sia statro apprezzato – spiega –. Il nostro impegno è quello di continuare a realizzare, sempre, le migliori condizioni di vita per i cittadini insieme a tutto il territorio".

