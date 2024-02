Frassinoro culla dello sci di fondo. Qui è nato il Club del Biathlon

FRASSINORO

A Frassinoro-Piandelagotti, culla storica dello sci di fondo in Appennino, è nato il Club del Biathlon, una famiglia allargata di amici (in crescita) che ama e promuove questa disciplina. L ’interesse nasce grazie dai racconti di Simone Biondini a un gruppo di amici, i ’Padri Pellegrini’, che nel febbraio 2007 partirono dall’Appennino, direzione Anterselva per i mondiali di Biathlon. Da allora il gruppone si è sempre allargato, un po’ come fece il Tomba Club di Sestola, coinvolgendo altri ragazzi accomunati dalla stessa passione che ora viaggiano per l’Europa a sostenere gli atleti italiani. Gelo, bufera o sole fanno sventolare la bandiera tricolore. Nata inizialmente come Frassinoro Biathlon Friends ora diventata Frassinoro&Piandelagotti Biathlon Friends (presidente Gabriele Cattoni), l’ associazione durante la stagione invernale promuove per i propri soci le trasferte nelle località europee dove sono in programma le gare di Coppa del Mondo di Biathlon, nel corso delle quali svolge un’ attività di conoscenza e diffusione della cultura di questo sport finalizzata alla creazione di gemellaggi sportivi con finalità di carattere ricreativo e sociale. Il club ha ideato e organizzato per anni il ’Summer Biathlon Festival’ il primo evento italiano di biathlon estivo. Oggi l’organizzazione dell’evento è passata nelle mani della Pro-Loco per promuovere meglio il turismo del territorio. Anche quest’anno una delegazione del club si è recata a Ruhpolding in Germania per sostenere gli atleti azzurri nella tappa di Coppa del Mondo che ancora una volta ha regalato emozioni e medaglie.

Così il vicepresidente Fausto Casini: "Una grande emozione aver sostenuto i nostri atleti. Sono anni che li seguiamo e anche a Ruhpoling ci hanno regalato soddisfazioni. Risultati importanti e per noi ancor più sentiti perché ottenuti anche grazie agli skiman frassinoresi che dietro le quinte fanno un lavoro strepitoso". Frassinoro è stato per anni conosciuto a livello mondiale per lo sci di fondo: qui sono nati e cresciuti campioni e tecnici di altissimo spessore. Primo su tutti Tonino Biondini che ha vestito per anni i colori azzurri ed è stato allenatore della squadra nazionale quando Maurilio De Zolt si affacciava alla ribalta mondiale. La storia frassinorese è inoltre ricca di altri successi personali tra i quali Paolo Manfredini, scomparso ancor troppo giovane, che ha lavorato come tecnico della nazionale femminile e personale di Manuela Di Centa. Da anni Frassinoro sforna tecnici le cui professionalità hanno traslocato dallo Sci di Fondo al Biathlon: Gianluca Marcolini, ex skiman di Stefania Belmondo, Petra Majdic e Dario Cologna ora tecnico della nazionale norvegese, Simone Biondini tecnico della squadra azzurra, Federico Fontana head coach della nazionale a stelle strisce coadiuvato da un altro frassinorese, Giovanni Ferrari. I Frassinoro & Piandelagotti Friends ora sono in partenza per Nove Mesto in Repubblica Ceca dove fino al 18 febbraio sono in programma i Mondiali di Biathlon.