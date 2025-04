Frassinoro, grido d’aiuto per la colonia felina

A Frassinoro è stato lanciato l’invito ad aiutare i volontari che accudiscono alla locale colonia felina "Gatti d’Alta Quota". Tale colonia è stata censita dal Comune e la competente Asl di Pavullo si farà carico della sterilizzazione della colonia per contenere la nascita di gatti randagi. Attualmente un gruppo di volontari gestisce direttamente la colonia, facendosi carico di tutto, dalla cura, all’alimentazione fino alla sterilizzazione dei gatti.

"Si precisa -dicono i sostenitori dell’iniziativa- che i volontari non ricevono alcun contributo economico, cibo e medicinali da parte dei Comune. Per affrontare tempestivamente la situazione, chi volesse aiutarli può contribuire donando cibo, denaro, materiale o manodopera. Il denaro sarà utilizzato per l’acquisto di cibo, medicinali e gabbie da cattura’. Tra le modalità di donazione, vi è il bonifico al Gruppo Alpini di Frassinoro IT41A0707266790000000736083 specificando la causale: "Colonia Felina Gatti d’Alta Quota."