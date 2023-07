Frassinoro, il pattume resta ma ecco i bidoni

L’immondizia a Passo delle Radici sembra purtroppo diventata di casa. Nonostante le segnalazioni dei cittadini ai due Comuni di valico, Frassinoro per parte modenese e Castiglione di Garfagnana sul versante lucchese, la discarica a cielo aperto di cui abbiamo dato conto qualche giorno fa è ancora al suo posto. L’unica novità è l’arrivo di tre cassonetti portati dall’azienda dei servizi di igiene ambientale del Comune di Castiglione: multimateriale, rifiuti urbani non differenziati e carta. "La spazzatura però da sola non si sposta", sorridono alcuni abitanti delle frazioni limitrofe.

g.v.