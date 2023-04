Frassinoro, il ritorno della Via Crucis Vivente

Figuranti, ma solo fino a un certo punto: a ieri le previsioni annunciavano che Venerdì Santo il termometro potrebbe indicare lo zero verso sera. Se questo in chi assiste all’evento è probabilmente l’aspetto più immediato di quel ’vivente’ che rende la Via Crucis di Frassinoro un unicum in Italia, ce ne sono altri meno evidenti, e spirituali, a giustificarne l’inclusione nell’associazione internazionale ’Europassione’ e, in prospettiva, a candidarla per essere riconosciuta dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità. "Abbiamo avviato le pratiche", spiega a proposito don Luca Pazzaglia. Quattro anni dopo, torna nel comune dell’Appennino la Via Crucis Vivente, con le quattordici stazioni (a cui si aggiunge l’Orto degli ulivi) racchiuse in quadri statici che affondano le radici in tempi lontani; tramandate di padre in figlio, una tradizione nata nel 1906. Allestita nuovamente dopo la pausa forzata causa Covid, la Via Crucis Vivente di fatto vede impegnato l’intero paese nella sua realizzazione. I figuranti sono più di 500 e, come ha fatto notare ieri il presidente della Provincia Fabio Braglia, "stiamo parlando di un terzo degli abitanti". Impegno anima e corpo: i costumi che devono rifarsi a un clima desertico nulla hanno a che vedere con quello rigido dei 1.131 metri sul livello del mare. Passione vera, fisica, mentale e spirituale: "Pensate che nell’ultima edizione del 2019 – continua don Pazzaglia – uno dei ladroni si è sentito male. Per questo è stato tirato giù dalla croce, ma quando si è ristabilito ha chiesto di tornare subito al suo posto. C’è un legame profondo tra Frassinoro e questo evento". Testimoniato anche dalla partecipazione: "Da zero a cento anni, può partecipare chi vuole – aggiunge il sindaco di Frassinoro Oreste Capelli –. Abbiamo avuto ottimi riscontri sul numero di persone che potrebbero raggiungerci per assistere alla Via Crucis". Si parla di ottomila ’spettatori’ e l’organizzazione ne va di conseguenza. Predisposto un servizio navetta, ingressi del paese chiusi alle 17 (saranno presenti le biglietterie dove fare offerte per sostenere l’evento), alle 20 la celebrazione della Passione all’interno della chiesa abbaziale, con maxi-schermo all’esterno; alle 21 la processione dal sagrato dell’abbazia lungo le vie del paese, con fermate ad ogni stazione. Le vie di Frassinoro saranno illuminate dalle torce, il cammino accompagnato da musica sacra e letture dal Vangelo.

Francesco Vecchi