Frassinoro in lutto. Addio a Riccardo Marcolini anima del territorio

di Leo

Turrini

Ci sono persone che non appartengono semplicemente ad una comunità. Cioè ci sono persone che contribuiscono a cambiarla in meglio, la loro comunità. O almeno possono dire di averci provato.

E’ stato così per Riccardo Marcolini, spentosi ieri a 70 anni nella sua Frassinoro. Di quel piccolo comune, ultimo lembo della provincia modenese a ridosso della confine con Lucca, il genuino e generoso Marcolini è stato un po’ il... testimonial. Nel senso che sempre esprimeva l’attaccamento ad un territorio che orgogliosamente ha tentato di sottrarre all’oblio generato dallo spopolamento, dall’abbandono di borghi remoti e però bellissimi. Al consolidato sospetto di un declino irreversibile, Riccardo contrapponeva una vitalità che ne faceva un montanaro “doc”, nel senso migliore dell’etichetta.

Ci siamo conosciuti da ragazzi. In paese lo chiamavano tutti “Ciuffo” e soprattutto in gioventù ne ammiravano il talento calcistico. Con un pallone tra i piedi, “Ciuffo” era bravissimo: tanto che fu contattato da un club professionistico. Ma andar via da Frassinoro gli sembrava inaccettabile. Una volta mi disse: "Comunque non sarei arrivato al livello dì Mazzola o Rivera, però in compenso ho vinto il Torneo della Montagna più di una volta e come allenatore ho portato il Frassinoro dalla Terza Categoria fin quasi alla serie D...".

Non solo. Quando ami il tuo mondo piccolo, trovi il modo di scappare via dalla mediocrità. Che si trattasse della Via Crucis del Venerdì Santo o della Settimana Matildica, eventi legati alla Storia con la maiuscola del luogo d’origine, Marcolini sapeva sempre cosa fare. Perito meccanico in diverse aziende locali, dal 2005 ha aperto azienda agricola "Le Capre della Selva Romanesca" , una Azienda Biologica che si occupa dell’allevamento di circa 400 capre, dedicandosi alla trasformazione del latte e commercializzazione di formaggi.

Ma, non a caso, il mio amico Ciuffo ha ricoperto a lungo la carica di consigliere comunale, assessore e vice-Sindaco. Non per essere riverito, bensì per aiutare.

I funerali di Riccardo Marcolini saranno celebrati domattina, giovedì, alle 11 nella abbazia di Frasssinoro.