"Frassinoro senza forno, sconfitta di tutti. Servono agevolazioni per le piccole attività"

"In molti sono già venuti a salutare e ringraziare" dice commosso Luca Venturi, che insieme alla moglie Sonia gestisce l’ultimo forno del Comune più alto di tutta l’Emilia Romagna, Frassinoro.

Il Forno ‘Piancentini’ di Sassatella, frazione che conta meno di 60 abitanti, dopo 43 anni di attività, chiude a fine anno come anticipato ieri dal nostro giornmale.

"Impossibile adeguarsi alle nuove normative europee" spiegano i proprietari che gestiscono un laboratorio artigianale conosciuto e stimato in tutto l’Appennino modenese.

"Sono passati a trovarci tanti clienti, anche di quelli che solitamente vengono in montagna d’estate" racconta Sonia.

La (brutta) notizia, infatti, ha velocemente superato le splendide montagne che circondano la bottega, lungo la strada che porta al Passo delle Radici. A rimanere orfana di un servizio essenziale come il forno è l’intera comunità di 1.700 residenti a Frassinoro.

"Qui spesso vengono persone che vivono isolate, spiegano i fornai, e tanti anziani. Oltre a fare un po’ di spesa scambiamo anche due parole. Eravamo diventati un punto di riferimento".

Sulla vicenda interviene il sindaco di Frassinoro, Oreste Capelli: "Sono profondamente rammaricato per questa situazione. Affrontare un investimento del genere, se non c’è ricambio generazionale, è effettivamente proibitivo. E tuttavia, visto che si parla di fiscalità ‘di vantaggio’… credo che dovrebbe essere lo Stato a intervenire in modo mirato per agevolare questo tipo di attività, specialmente in zone marginali come l’Appennino. Non penso, infatti, sia corretto chiedere deroghe di alcun tipo sulla sicurezza. Potremmo intervenire tagliando le imposte locali, ma così facendo si andrebbero ad intaccare i servizi di tutta la comunità. Il danno ai bilanci comunali sarebbe consistente mentre il vantaggio per i singoli esercenti sarebbe minimo".

A dire la sua è anche Fabio Braglia, sindaco di un altro comune di montagna, Palagano, e attuale Presidente della Provincia di Modena. "Quando chiude un’attività in montagna – sottolinea Braglia – è sempre una grande perdita e una sconfitta.

Abbiamo bisogno di mettere in campo nuove risorse e opportunità, con fiscalità agevolate per chi decide di rimanere a vivere, a lavorare e a investire in montagna. Come Provincia lotteremo insieme ai Comuni e alla Regione per migliorare l’asset stradale e ci faremo portavoci col Governo perché si lavori a una proposta concreta di agevolazioni fiscali che interessi questi territori che, voglio sottolinearlo, sono ancora ricchi di opportunità".

Matteo Giannacco