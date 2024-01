Fratellanza, gare di velocità e salti

Archiviati gli appuntamenti a cavallo di dicembre, e dei primi giorni di gennaio, la stagione invernale dell’atletica emiliano romagnola entra nel vivo: saranno quasi 200 gli atleti della Fratellanza impegnati nei diversi impianti in giro per l’Italia, partendo dal Campo scuola cittadino dove nell’impianto indoor saranno di scena la velocità oggi, ed i salti domani, per proseguire sui prati di Cesena, per il primo cross regionale che inaugura i Campionati di Società 2024, con oltre 1200 atleti nelle varie categorie, al via con la Fratellanza che sarà anche la compagine più numerosa con oltre 100 partecipanti. Tornando all’indoor, non ci sarà solo l’impianto di Modena, per gli atleti di casa Fratellanza: ad Ancona si inizia ad assaggiare la pista che sarà teatro di tutte le rassegne tricolori, in programma come sempre, nel mese di febbraio.