Fratellanza, la festa e i premi ai migliori atleti

Anche se il tempo si mantiene buono, è iniziata la stagione invernale dell’atletica modenese, tra gare al coperto, appuntamenti campestri, e feste di fine anno, per il vivace vivaio della Fratellanza Modena: in uno dei nuovi spazi realizzati nell’ambito della ristrutturazione della palestra Indoor, è andata in scena la festa sociale con le premiazioni degli atleti più meritevoli dell’ultimo anno solare nelle diverse categorie. Una ottima occasione per ritrovarsi, ricordare gli ottimi risultati conseguiti dal sodalizio modenese in tante categorie grazie ai suoi portacolori, e farsi gli auguri per l’imminente Natale, per un buon anno nuovo, un 2024 particolarmente atteso dalla gloriosa società modenese, che raggiungerà il prestigioso traguardo dei 150 anni della Fratellanza.

Come sempre la festa è stata un successo, per l’atmosfera particolarmente calda, che ha contornato tutti i convenuti, tra cui tutti i ragazzi, per una volta non in tuta, felpa e scaldamuscoli. Ovviamente si è parlato anche delle gare del week end, illuminata dal primo meeting stagionale indoor per i velocisti, che si è disputata a Parma: peccato per che sia mancato il confronto con Samuele Ceccarelli, campione italiano ed europeo in carica a livello Indoor, che ha rinunciato a gareggiare a causa dei problemi all’impianto di riscaldamento dell’impianto ducale. La sua presenza, però, ha fatto da cornice a una gara sui 50 metri comunque combattuta, che ha visto grande protagonista il gialloblù Andrei Zlatan, secondo sia al termine delle batterie che della finale. Il portacolori di casa Fratellanza ha esordito con il tempo di 5"93 che gli è valso subito, come detto, la seconda piazza alle spalle di Mame Moussa Ndiaye dell’Atletica Pianura Bergamasca. Piazzamenti confermati, poi, anche in finale con Zlatan che ha abbassato il proprio crono a 5"84, non sufficiente a battere il 5"80 del rivale, ma ottimo per mantenere a distanza gli inseguitori.

Nelle gare della domenica dedicate al settore giovanile, invece, vince Antonio Esposito tra i Ragazzi con il tempo di 7"90 sui 60 metri piani in batteria abbassato a 7"80 in finale che rappresenta anche il suo nuovo primato personale. A Modena invece, erano in gara gli Esordienti per la Rassegna Indoor Provinciale 2023, organizzata dal comitato Fidal provinciale di Modena, con la Fratellanza prevista protagonista con vittorie di Martina Spallaci tra le più piccol nei 40 metri piani, e di Alexander Parenti al maschile: nella categoria degli otto anni vince Noryane Hayar, mentre nel salto in lungo primo posto è per Alessia Matera. Infine tra i più grandi dei dieci anni, tra le ragazze è prima Blessing Jonathan, con Alessandra Comastri vittoriosa nel salto in lungo, mentre tra i maschi il successo è di Mattia Lancellotti.

m. c.