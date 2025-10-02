Fratelli d’Italia all’attacco: "Situazione fuori controllo, vanno istituite le zone rosse"

"Gli ultimi episodi di violenza in città sono l’ennesima conferma che a Modena il tema della sicurezza è stato sottovalutato per anni. Adesso, con buona pace della sinistra, della finta integrazione, delle coccole e delle continue parole di comprensione, ci troviamo a dover fronteggiare una vera e propria emergenza". Non usa mezzi termini il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini. "La riprova di anni trascorsi nel lassismo – dichiara – è che gli episodi di violenza continuano a concentrarsi sempre nelle stesse zone: dalla stazione dei treni al Novi Park, dalla stazione delle corriere al Parco XXII Aprile. Tutte aree trascurate in nome di un’ideologia astratta, che oggi pagano il prezzo di anni di immigrazione incontrollata e, anzi, addirittura richiamata a gran voce dall’ex sindaco. L’escalation di violenza che si sta registrando in città, a qualsiasi ora del giorno e della notte, non può più essere tollerata e richiede un intervento specifico e immediato per stroncare questa situazione. Riceviamo quotidianamente segnalazioni dalla stazione dei treni, ormai terra di nessuno, dove centinaia di modenesi e turisti sono costretti a confrontarsi con una realtà che spaventa e preoccupa, fatta di tossicodipendenti, sbandati, spacciatori e soggetti totalmente indifferenti alle regole più banali della convivenza civile".

"Non possiamo non esprimere una forte preoccupazione per i nostri agenti della Polizia Locale che continuano a operare con dotazioni non idonee al contrasto di questi fenomeni sempre più frequenti – prosegue il capogruppo –. A ciò si aggiunge la presenza significativa di sbandati in preda ad alcol e droghe che aggrediscono i malcapitati, come accaduto proprio alla stazione dei treni non più tardi di 48 ore fa. Non voler parametrare la Polizia Locale, in termini di dotazioni, alle altre forze di polizia significa continuare a scegliere di accettare che i nostri agenti corrano rischi molto seri".

"Dalla stazione dei treni – sottolinea Negrini – continua a emergere una situazione che spaventa ed è costantemente segnalata dai cittadini che si sentono in pericolo. Lo stesso discorso può essere esteso ad altre zone note e altrettanto pericolose: il Novi Park, ormai diventato terreno di spaccio, e l’Autostazione, che continua a far registrare continui episodi criminali. Per questo motivo riteniamo necessario attivare anche a Modena le zone rosse. Auspichiamo che il Prefetto valuti tale opzione, a fronte di un Assessore alla Sicurezza che, invece di intervenire in maniera visibile, continua a essere parte attiva del problema". "L’istituzione delle zone rosse in città – chiarisce il capogruppo – garantirebbe maggiore presenza e incidenza delle forze di polizia sul territorio interessato, innalzando il livello di sicurezza con pattugliamenti interforze, controlli più capillari, identificazioni e allontanamenti dei soggetti pericolosi".