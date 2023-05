Fratelli d’Italia attacca "L’assessore Filippi dovrebbe dimettersi Fermate il piano rifiuti"

di Roberto Grimaldi

Dalla sponda di Fratelli d’Italia ormai da mesi arrivano gli strali sul sistema di raccolta rifiuti che sta prendendo piede in città. Il presidente cittadino Luca Negrini, ribadisce la posizione del partito sul tema e fa una richiesta perentoria: il piano va fermato finché non si trova il modo di risolvere i problemi finora emersi. E l’assessore Filippi dovrebbe dimettersi, visto che ormai ha contro anche il Pd.

Negrini, ma la raccolta differenziata è il futuro oppure no?

"Lo è, ma non così come la stiamo vedendo a Modena. Ormai da tre mesi denunciamo che i ritiri dei sacchetti di carta e plastica non sono sufficientemente frequenti e la città ha raggiunto livelli di sporcizia mai visti prima".

Chi sono i responsabili?

"Hera ha avviato il progetto senza avere le forze sufficienti. L’assessore Filippi si dovrebe dimettere, visto soprattutto la presa di posizione del Pd, che praticamente dà ragione a noi. Lei parla di progressi nella raccolta differenziata. Quali? Un aumento del 3% in un mese? Se il prezzo deve essere tenere una città spoorca il gioco non vale la candela".

Il Pd però chiede di andare avanti con il progetto e poi di pensare alle soluzioni

"Invece per noi il progetto va fermato. Inutile continuare ad estendere il sistema a tutta la città quando i problemi sono evidenti e non vengono risolti".

A che problemi si andrebbe incontro se si insiste?

"Di ingigantire il problema a dismisura prima ancora di aver trovato una soluzione. Siamo alle porte dell’estate, tra un po’ arriveranno le giornate veramente calde. Vi lascio immaginare quello che succederà nelle zone dove si lasciano i sacchetti in attesa che vengano ritirati o nei pressi dei cassonetti, dove spesso si trovano sacchi abbandonati: odore nauseabondo e topi. Modena non lo merita".

Suggerite di mantenere i sacchetti di carta e plastica all’interno dei condomini?

"Assolutamente no, riceviamo ogni giorno lamentele da parte dei cittadini anche su questo: gli operatori di Hera hanno difficoltà ad entrare negli androni dove si raccolgono i sacchetti".

Prima cosa da fare secondo voi?

"Aumentare i giorni dei ritiri. Non è possibile limitarei passaggi a una sola volta alla settimana per carta e plastica. Vanno intensificati i passaggi. Ce lo dicono i cittadini, riceviamo una decina di telefonate al giorno: in tarda mattinata, anche a mezzogiorno, in certe zona il pattume differenziato è ancora in attesa di essere ritirato. Significa che qualcosa non va nell’organizzazione, oppure che non ci sono abbastanza operatori in servizio. E i sacchetti abbandonati vanno raccolti".

C’è chi sostiene che se abitui a lasciare a terra il sacchetto tanto qualcuno passerà a ritirarlo, lo disincentivi i comportamenti virtuosi

"D’accordo, ma se il risultato dev’essere ridurre la città a una discarica, la raccolta dei sacchetti abbandonati va fatta ugualmente, all’educazione dei cittadini penseremo poi".

Vi ha sopreso la posizione critica del Pd in aula?

"Più che altro ci fa capire una cosa: ormai dalla parte di questo sistema di raccolta dei rifiuti sono rimaste solo due persone: il sindaco Muzzareli e l’assessore Filippi. Chiunque altro a Modena vi dirà che il sistema così non funziona".

Vi proponete come la destra che pretende ordine e pulizia prima di tutto?

"No. Pulizia e decoro non sono né di destra né di sinistra. Noi non facciamo altro che prenderci carico delle critiche, assolutamente condivisibili, che ci arrivano dai cittadini praticamente ogni giorno".