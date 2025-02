Ferdinando Pulitanò di Fratelli d’Italia ha invistato l’amminsitrazione comunale "a contestualizzare i numeri e ad essere intellettualmente onesti" e ricordando i tagli alla scuola realizzati da diversi Governi dal 2012 al 2017 ("nel 2012 quello di 500 milioni di euro del Governo Monti è stato e i tagli portati a 556milioni dal governo Draghi"). "Invece - ha aggiunto - questo Governo ha sbloccato il contratto collettivo portando un aumento di 160 euro in busta paga ai docenti il cui numero quest’anno rimarrà invariato". Per Andrea Mazzi (Modena in Ascolto) "occorre dare atto che il Governo attuale sta mettendo in campo sull’istruzione diversi strumenti: fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola (500mila euro), per migliorare l’offerta formativa dei docenti (quasi 94milioni), per il sostegno alle attività educative formali e non formali (3 milioni), per il sostegno psicologico agli studenti, per le attività sportive, per la valorizzazione del sistema scolastico, oltre all’aumento posti dell’organico di sostegno".