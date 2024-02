Fratelli d’Italia contro il Comune:: "Schierare di più la polizia locale"

Non poteva non avere ripercussioni a livello politico la violenta rissa scoppiata in corso Canalchiaro: "Sono situazioni figlie dell’immobilismo politico della sinistra che in tema sicurezza ha miseramente fallito – dice Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia – Un approccio ideologico, quello dell’amministrazione, che ha la grave responsabilità di non aver mai voluto gestire la sicurezza con il corretto approccio che non può essere ideologico ma deve essere pratico. In questo senso Fratelli d’Italia ha sempre sollecitato un assessore di qualità, competenza e capacità in grado di potersi occupare seriamente e a tempo pieno del tema sicurezza proprio perché un altro grande fallimento dell’era Muzzarelli è stato il mantenimento della delega alla sicurezza dello stesso. Un lavoro inadeguato, il suo, che ha messo in campo una mancanza assoluta di visione e di mantenimento del passo in merito al contrasto alla criminalità profondamente cambiata negli ultimi anni. Proprio per questo gioca un ruolo fondamentale la corretta gestione delle forze che si possano utilizzare. Mentre il Governo continua a rinforzare gli uomini delle forze dell’ordine destinate a Modena è evidente che il grande assente, ingiustificato, rimane il Comune che continua ad essere colpevole anche della mala gestione del corpo di Polizia Locale che potrebbe avere un ruolo di primo piano (dato il numero di componenti e le professionalità presenti) in tema di presidio e contrasto all’illegalità".

Stefano Manicardi, Ilaria Franchini e Antonio Carpentieri, consiglieri del Partito Democratico, con un’interrogazione vogliono saperne di più: "Sono note le cause della rissa? – chiedono – Sono già stati identificati i protagonisti? Erano già stati identificati e fermati in precedenza in quanto coinvolti in altre situazioni illecite? Cosa sta facendo il Comune insieme a prefettura e questura per evitare il ripeterdi di queste situazioni?".