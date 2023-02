Fratelli d’Italia, festa per la nuova sede in via Cavani

E’ stata inaugurata sabato scorso la sede di Fratelli d’Italia di Castelnuovo Rangone, in via Cavani 9A a Montale. Per l’occasione sono intervenuti il sindaco Massimo Paradisi (ovviamente in veste istituzionale), il consigliere regionale Luca Cuoghi, l’on. Daniela Dondi, il presidente provinciale Ferdinando Pulitanò e il senatore Michele Barcaiuolo. "La costituzione del circolo con una sede – spiegano da FdI - è dovuta all’unità di intenti di due consiglieri comunali: Manuela Bruzzi e Stefano Galletta". Per ulteriori informazioni: 388 4441638 o [email protected] m. ped.