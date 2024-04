Fratelli d’Italia inaugura il punto elettorale in piazza

Inaugurato, ieri pomeriggio sotto i portici di piazza Garibaldi, il punto elettorale di Fratelli d’Italia. A tagliare il nastro il candidato alle europee Stefano Cavedagna, che poi si è spostato presso l’auditorium Bertoli di via Pia dove ha dialogato con i militanti ed i vertici cittadini del partito a proposito di ‘ambiente tra follie ecologiste e difesa della natura’. Tema particolarmente sentito anche qui nel distretto, visto il tanto parlare che si fa di quella transizione energetica che rappresenta una spada di Damocle non indifferente rispetto al prossimo futuro delle aziende del settore ceramico. "Dobbiamo fermare le follie europee per il bene di questo territorio che ha invece bisogno di lavorare e produrre. Chi produce qui ha l’esigenza fondamentale di una transizione che sia sostenibile e non faccia perdere competitività", ha detto Cavedagna, aggiungendo come "il centrodestra unito, qui nel distretto, è la dimostrazione che c’è un progetto di governo che rappresenta una soluzione anche per questi territori". Presenti, tra gli altri, anche il coordinatore regionale di Fdi Michele Barcaiuolo, il consigliere regionale Luca Cuoghi e Luca Caselli, presidente del consiglio comunale ed entrato, insieme ai membri della lista civica ‘Sassolesi’ – tra i quali l’attuale vicesindaco Alessandro Lucenti – in Fratelli d’Italia.

s.f.