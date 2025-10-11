Fratelli d’Italia: "Nuova sede di polizia locale. L’amministrazione in ritardo di due anni"

Nuova sede della Polizia Locale: per i consiglieri Arletti e Fieni (Fd’I) "l’amministrazione ha preso in giro i cittadini. Tempi dilatati e risorse pubbliche buttate. La città non può più aspettare".

"È inutile che l’amministrazione comunale esca con comunicati roboanti facendo credere che sia tutto ok perché non è così. Il caso della nuova sede della Polizia Locale delle Terre d’Argine è l’ennesima prova di un modo di amministrare che non tiene conto dei tempi di progettazione, realizzazione e impegno di risorse pubbliche".

Lo dichiarano Annalisa Arletti, consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Carpi e il consigliere Enrico Fieni in merito al deposito di un’interpellanza che chiede chiarimenti sul clamoroso ritardo del progetto e sulla gestione delle risorse pubbliche già spese.

"Parliamo – spiega Arletti – di un’opera fondamentale per la sicurezza della nostra comunità, annunciata in pompa magna già nel dicembre 2022 con la promessa di avviare i lavori entro maggio 2024 e concluderli entro dicembre 2025. A oggi, ottobre 2025 non è stata avviata nessuna gara d’appalto. Si tratta di un ritardo di oltre due anni rispetto al cronoprogramma ufficiale. Siamo di fronte a una gestione disastrosa dell’intero iter, su cui abbiamo presentato due atti ispettivi, sia in Regione che in Comune a Carpi. La prima progettazione – relativa alla sede prevista presso l’ex polisportiva Dorando Pietri – è stata abbandonata perché l’edificio si è rivelato strutturalmente non idoneo ad ospitare un comando di Polizia Locale e Protezione Civile per via dell’elevato livello di sicurezza anti-sisma richiesto. Ma questa criticità – sottolinea Enrico Fieni – avrebbe dovuto essere rilevata fin dalla fase preliminare, prima di spendere soldi pubblici per una progettazione esecutiva poi finita nel cestino. Si è trattato di un errore grave, che ha comportato uno spreco di risorse e un grave rallentamento delle procedure".