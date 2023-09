Fratelli d’Italia ora ci crede. Dondi: "Io candidata in città?. Solo se me lo chiede Meloni"

"Ho incontrato qualche anno fa Stefano Bonaccini e gli ho detto: ‘Avete dato 80 auro a tutti, ma ai pensionati quando ci pensate!’", si infervora Giampaolo Capelli, originario di Castelfranco tra i simpatizzanti di Fratelli d’Italia convenuti per la due giorni modenese ’L’Italia vincente’ all’RMH Hotel Raffaello, la campagna promossa da Fratelli d’Italia per raccontare i risultati del primo anno del governo presieduto da Giorgia Meloni in corso in ogni regione. Per l’Emilia Romagna è stata scelta Modena: "Non è un caso – è il tam tam tra i fedelissimi – la sensazione è che a Roma stavolta ci credano davvero per le amministrative…".

Daniela Dondi – tra i candidati sindaco papabili del centrodestra dopo aver già espugnato il fortino modenese vincendo l’anno scorso all’Uninominale – si schermisce: "Non è mia intenzione farlo, preferisco continuare il lavoro alla Camera dei deputati – premette – ma se il presidente Giorgia Meloni dovesse chiedermelo naturalmente ci sono", sorride. L’inghippo potrebbe essere, se dovesse essere eletta, di dover rinunciare per incompatibilità al ruolo di parlamentare e aprire così alle suppletive: Fd’I dovrebbe in quel caso rigiocarsi il seggio guadagnato dopo tanti sospiri, ma la posta nel caso potrebbe valere la candela. "Siamo pronti a un cambio di colore in città e in provincia, anche le amministrative ci riserveranno delle bellissime sorprese. Il territorio ha preso consapevolezza che non si può dopo 70 anni continuare in un’unica direzione. A Modena, per esempio, pesano il cattivo funzionamento del sistema di raccolta dei rifiuti e un problema legato alla criminalità, non solo degli adulti ma anche dei giovanissimi. I modenesi non si ritrovano più in quella che era la loro città".

La corsa a sindaco anche nel centrodestra comunque rimane apertissima: Dondi sarebbe un nome politico – non il solo naturalmente – ma non è escluso, come rimarcano spesso nel partito, il ricorso a un civico per allargare il perimetro. E uno dei nomi possibili in questo senso sarebbe quello di Paolo Cavicchioli, spinto sempre di più tra le braccia del centrodestra nel momento in cui nel centrosinistra è un nome non graditissimo, diciamo così, a piazza Grande.

Intanto tra i militanti si respira ottimismo: "I tempi sono maturi – sottolinea il giovanissimo Francesco Natale, di Carpi – come Gioventù nazionale daremo un apporto significativo al partito. I ventenni, i nostri coetanei, hanno superato un periodo molto duro, anche dal punto di vista psicologico, come quello della pandemia. Chiedono maggiore coinvolgimento nelle attività che si organizzano nella città, sia gli spazi a disposizione". L’avvocato Deborah Di Cicco punta il dito contro il sistema di raccolta rifiuti per cui sono state raccolte le firme durante i banchetti: "Sta lasciando nel disagio più totale i cittadini. Inoltre credo che la democrazia dell’alternanza: dopo 70 anni sarebbe ora di cambiare". Mentre la commercialista Barbara Goldoni rileva come "per il lavoro che faccio noto che molte persone che mai si sono riconosciute politicamente nella destra stanno maturando la convinzione che sia necessario voltare pagina: la gente semplicemente vede un problema e vuole una soluzione. E invece nelle realtà amministrate dal centrosinistra si valutano le cose secondo un approccio ideologico. Le persone sentono ora più che mai il bisogno di modo di risolvere le questioni che sia al contrario quanto più pratico e tempestivo possibile".

Ne è convinto anche l’avvocato Fabio Maida: "Da 70 anni questi territori sono gestiti dallo stesso colore, molte falle si sono aperte e sono venuti fuori i grossi limiti. Il centrodestra ha tutte le credenziali, ci sono persone validissime che non avrebbero problemi ad assumere la gestione della città" . Civico o politico? "A livello nazionale i tecnici non hanno mai dato una buona prova di buon governo. Il tecnico può affiancare il politico, ma occorre una visione politica nell’amministrazione degli enti".