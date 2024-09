Fratelli d’Italia suona la carica: "Cambiamo colore all’Emilia"

"Modena è pronta a fare la sua parte nella ‘battaglia’ per cambiare finalmente il colore della nostra Regione. Lo farà sul territorio, tra la gente, con coraggio, lavorando duramente come ogni giorno facciamo dentro e fuori dall’aula del Consiglio comunale". Si è conclusa ieri mattina la festa regionale di Fratelli d’Italia al bagno Blue Moon a Lido degli Estensi. Una tre giorni di dibattiti che hanno visto la presenza della candidata alla presidenza della Regione Elena Ugolini, del responsabile nazionale del tesseramento Arianna Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa, del vice ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, dell’eurorparlamentare Stefano Cavedagna e di tanti altri volti noti del partito di Giorgia Meloni.

Presenti anche il senatore e coordinatore regionale Michele Barcaiuolo (impegnato anche nell’organizzazione della tre giorni) e l’onorevole Daniela Dondi. A rappresentare il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Modena il capogruppo e presidente cittadino Luca Negrini: "Saranno due mesi intensi e noi siamo pronti ad affrontarli continuando ad ascoltare i tanti cittadini che ogni giorno ci sostengono e spingono a fare meglio".

Nella giornata di domenica, all’interno dell’assemblea degli eletti, è intervenuto il presidente provinciale e candidato alla carica di consigliere regionale, Ferdinando Pulitanò, che dal palco di Lido degli Estensi, ha ripercorso il lavoro quotidiano dei dirigenti e militanti in provincia, lavoro che alla scorsa tornata elettorale ha visto la conferma alla guida del Comune di Mirandola e San Felice sul Panaro, oltre che la storica vittoria a Cavezzo che ha portato Stefano Venturini alla poltrona di sindaco.

Proprio il neo primo cittadino è stato oggetto di un passaggio significativo all’interno del discorso del candidato Pulitanò: "Stefano rappresenta come la costanza e l’amore per il proprio territorio, come il lavoro duro e serio, come il coraggio e l’abnegazione, possano portare alla vittoria. Noi dobbiamo avere la forza di non fermarci e di non smettere mai di combattere questa sinistra che ha lasciato segni evidenti del mal governo e della mal gestione nei due grandi episodi che hanno colpito duramente la nostra Regione, ovvero il terremoto e l’alluvione.

La stessa sinistra che ha abbandonato gli emiliano-romagnoli per un posto comodo a Bruxelles. L’alternativa non può essere ciò che ha governato 70 anni. L’alternativa siamo noi".