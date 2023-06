Fratelli ritrovati, parla il volontario "Noi cacciatori siamo una risorsa"

Ieri mattina stava recuperando le biciclette della ragazza di 26 anni e del fratello di 9 che sabato si erano persi tra le colline di Ospitaletto di Marano. Lorenzo Toni, il guardiacaccia che ha trovato i due fratelli dopo ore di ricerche, riconsegnandoli al padre, il giorno dopo è ancora lì, tra le colline, che conosce come le sue tasche.

Come ha fatto a trovarli?

"In realtà è stato un altro cacciatore a vederli e a indicarmeli. Stavano vagando in mezzo all’erba alta a un chilometro e mezzo da casa, ma non erano impauriti. Solo sporchi di fango, ma tranquilli. Mi hanno riconosciuto, perché siamo amici di famiglia, li ho caricati sul mio fuoristrada e li ho accompagnati a casa".

Però li stavate cercando da ore, c’era molta preoccupazione?

"Sì, non lo nego. Il padre mi ha chiamato preoccupato chiedendomi se per caso il bambino, che è amico di mio figlio e spesso viene a casa mia, fosse per caso da me. Ma qui non c’era, allora ci siamo messi a cercarli con l’aiuto di altri cacciatori ma niente, non riuscivamo a trovarli. Ci siamo spinti sulle strade che pensavamo potessero aver percorso ma non c’erano. Quindi, a un certo punto, abbiamo chiamato i carabinieri e si è messa in moto la macchina dei soccorsi con i vigili del fuoco, il soccorso alpino. Si sono mobilitati tutti".

Lei ha quindi agito in veste di amico e di volontario autorizzato dalla Provincia...

"Sì, io sono un volontario autorizzato ai controlli venatori. Noi cacciatori siamo spesso criticati ma la nostra conoscenza del territorio è importante anche in casi come questi. Sono nato a Ospitaletto, conosco ogni metro di queste colline, le saprei percorrere anche al buio. Non è la prima volta che soccorro delle persone, ad esempio qualche anno fa con un altro cacciatore abbiamo aiutato un uomo rimasto incastrato mentre potava una pianta. Lo abbiamo recuperato e affidato al 118. Ma poi facciamo anche manutenzione dei sentieri, li sistemiamo affinché siano fruibili da tutti, insomma, salvaguardiamo il territorio, siamo delle sentinelle. Sono 30 anni che controllo la zona, vorrei far capire alla gente che noi guardiacaccia siamo delle risorse".

Tornando ai fratelli dispersi e ritrovati, cosa le hanno raccontato?

"Che si erano persi, avevano sbagliato strada dopo essere stati sorpresi dal temporale. Arrivata la pioggia, hanno trovato rifugio in una delle postazioni che i selettori usano per l’abbattimento dei cinghiali. Sono rimasti lì e quando ha smesso di piovere si sono incamminati a piedi perché c’era l’erba molto alta e bagnata e non riuscivano a pedalare. Ma hanno perso l’orientamento anche se non erano poi molto lontani da casa. Un cacciatore li ha incrociati e mi ha chiamato. Tutto qui".

Insomma, alla fine tutto è finito per il meglio...

"Sì, diciamo che eravamo ottimisti, ma non si sa mai. Il timore che fosse successo qualcosa di grave c’era. Li ho caricati sul mio fuoristrada e li ho portati a casa dove il padre li aspettava. Ora (ieri, ndr) sto recuperando le biciclette, gliele riporto e continuo i miei soliti giri".

Valentina Beltrame