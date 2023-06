Fratelli scomparsi e ritrovati Avvistati da un guardiacaccia "Abbiamo sbagliato strada"

di Marco Pederzoli

"Sì, tiro un grande sospiro di sollievo, perché li stavo cercando fin da mezzogiorno. E’ andato fortunatamente tutto bene". Con queste parole il papà dei due fratelli (una ragazza di 26 anni e un bambino di 9) che ieri si erano persi sulle colline di Ospitaletto di Marano, ha commentato il rocambolesco ritorno a casa dei suoi due figli, avvenuto verso le 19,30 ieri, dopo un intero pomeriggio di allarme e ricerche. Tutta la vicenda, che appunto è finita nel migliore dei modi (non c’è stato bisogno nemmeno di visite mediche, perché i due giovani stavano bene ed erano solo un po’ sporchi di fango), inizia verso la metà della mattina di ieri, quando fratello e sorella decidono di andare a fare un giro in bicicletta nei pressi di casa. Non fanno i conti però col maltempo: mentre sono in bicicletta, infatti, si scatena una ’bomba d’acqua’ (come confermato dallo stesso padre dei ragazzi) su Ospitaletto e fratello e sorella rimangono spaesati. "Ci eravamo persi, abbiamo sbagliato strada", spiegherà la sorella maggiore al momento del ritrovamento. Sta di fatto che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due giovani si smarriscono tra le colline di Ospitaletto e lì passano tutto il pomeriggio, mentre a casa la tensione cresce. "Li ho cercati fin dalla tarda mattinata – spiegherà poi il padre dopo il ritrovamento – e fino alle 14,30 da solo in mezzo ai campi. Poi, visto che non tornavano e di solito mio figlio a mezzogiorno è una buona forchetta, ho dato l’allarme".

Si è quindi messa in moto tutta la grande macchina dei soccorsi. Carabinieri, vigili del fuoco con tanto di elicottero, soccorso alpino speleologico con unità cinofila, polizia locale dell’Unione dei comuni Terre di Castelli, volontari della polizia provinciale. L’allarme è girato presto anche tra i vicini e l’elicottero ha effettuato diversi giri di perlustrazione sulle colline, ma senza successo. A metà del pomeriggio di ieri la tensione in zona si tagliava col coltello. Comprensibilmente, perché c’era anche chi temeva il peggio per i due giovani. Alle 19 la telefonata che ha spazzato via tutti i brutti pensieri: "Fratello e sorella sono vivi!". Li ha trovati Lorenzo, un guardiacaccia, ovvero un volontario della polizia provinciale, e "stanno arrivando a casa". La tensione era talmente grande che il padre ha chiesto più volte se erano loro, se magari non ci fosse un errore. E la conferma è arrivata: "Sì, sono proprio loro, dateci il tempo di riportarli a casa".

Sono stati ritrovati in zona ’chiesa del Nino’, a circa 3 – 4 chilometri dalla loro abitazione. Sorpresi dal temporale, i due fratelli hanno riferito ai carabinieri di avere lasciato le due biciclette nei campi. Quando sono stati infatti portati a casa, erano a piedi. Pare avessero anche trovato rifugio in un casolare. Sull’esatta ricostruzione della dinamica e dell’accaduto indagano ora i carabinieri. Comunque entrambi stanno bene e candidamente hanno ammesso di "aver sbagliato strada".

"Avete visto cosa avete combinato?" ha detto bonariamente il papà ai due figli, mostrandogli tutto lo spiegamento di forze che si era mobilitato per loro. Ma era visibilmente contento, e ha ringraziato tutti i soccorritori.