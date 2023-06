Fratelli sulla Montagna", Rievocazioni Storiche sulla Linea Gotica a Montese"

Un tuffo nel cuore della Linea Gotica l’1 e il 2 luglio a Montese, due giorni di rievocazioni storiche sulla Seconda guerra mondiale in Appennino. ‘Fratelli sulla montagna’ è il titolo della manifestazione che ha il supporto di Comune, Pro Loco e Gruppo culturale ’Il Trebbo’. Oltre alla mostra statica di mezzi militari, ci saranno una fiera di militaria, visite guidate nei luoghi delle battaglie, campi didattici sulla vita dei soldati e dei partigiani. Nella sala Mons. Dallari sarà esposto materiale di scavo recuperato in zona dai cercatori di reperti bellici col cercametalli, si potranno visitare i musei e sarà scoperta una targa a ricordo di un pilota morto sul Montello, dove precipitò con il suo aereo colpito dalla contraerea tedesca. Si terranno conferenze con la partecipazione degli storici Giovanni Sulla e Daniele Amicarella, che presenterà il suo libro ‘Tra le montagne e il cielo’. Fra i mezzi militari non mancheranno un carro armato M24 Chaffee e una stazione radio tedesca su camion. Sabato, la colonna raggiungerà Sestola e domenica salirà sul Monte Torraccia e sul Montello. Presenti una sessantina di mezzi militari e oltre 100 figuranti con le divise dei combattenti sulla Linea Gotica.

w.b.