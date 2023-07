"Frazioni, occorre intervenire sulla manutenzione degli spazi pubblici"

Mantenere alta l’attenzione sulle infrastrutture delle frazioni, garantendo interventi manutentivi soprattutto in parchi, cimiteri e centri civici, per accompagnarne il rinnovamento e preservarne il senso di comunità. È la richiesta del Consiglio comunale di Modena che ha approvato, giovedì scorso, con voto unanime, l’ordine del giorno "Manutenzione degli spazi, delle infrastrutture e del verde pubblico nelle frazioni". Il documento, presentato da Stefano Manicardi per il Partito democratico, era stato sottoscritto da Modena Civica e Sinistra per Modena.

Costituiscono un tassello fondamentale per il tessuto sociale ed economico della città, per questo occorre sempre più una maggiore attenzione politica ai loro bisogni e necessità. Il riferimento, contenuto nell’ordine del giorno, è alle diverse frazioni e alle aree più periferiche che strutturano urbanisticamente Modena. Si tratta di comunità ben definite, specifica l’atto, che grazie alle politiche lungimiranti delle diverse amministrazioni comunali possono godere di spazi, infrastrutture e servizi che ne garantiscono piena vivibilità e attrattività abitativa, nonostante la distanza dal centro.

Il documento sottolinea che l’ampliamento e il rinnovamento delle comunità locali, residenti nelle frazioni, deve essere accompagnato da un adeguamento delle infrastrutture e degli spazi pubblici, grazie anche all’apporto delle più recenti normative e dei nuovi modi di intendere la vita di comunità: "Nelle frazioni – ha puntualizzato Manicardi – si denota la necessità di importanti e diffusi lavori di manutenzione e ripristino di alcuni spazi pubblici, affinché possano essere garantite le alte aspettative di chi ci abita". L’ordine del giorno ricorda l’apporto dato dal nuovo Piano urbanistico generale (Pug) che valorizza e rilancia le frazioni, analizzandone bisogni e fornendo risposte alle comunità residenti. Inoltre, l’atto puntualizza che il bilancio 2023 e il Piano triennale delle opere pubbliche riconoscono ampie risorse alla manutenzione di città e frazioni.