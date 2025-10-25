"Freddo in arrivo, attenzione ai camini"

Con l’arrivo del freddo, torna il momento di pensare alla sicurezza nelle case dove le canne fumarie, se non curate, possono causare problemi evitabili. Già i primi interventi dei Vigili del Fuoco in Appennino dimostrano come sia importante sia la prevenzione che la presenza dei servizi sui territori. Da tredici anni a capo del distaccamento volontario dell’alto Frignano (Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato) con sede a Pievepelago, il caposquadra Gabriele Nizzi di Fiumalbo da alcuni consigli sulla sicurezza delle abitazioni: "Fate pulire il camino da un professionista prima dell’uso invernale, per rimuovere fuliggine e residui. Verificate guarnizioni e prese d’aria: un controllo rapido evita fughe di fumo. Usate legna asciutta e non sovraccaricate: un fuoco controllato è il migliore alleato contro il gelo. Installate un rilevatore di monossido di carbonio, è un piccolo investimento per la tranquillità di tutti". Sulla pagina facebook del distaccamento vi è la possibilità di porre domande o condividere esperienze sull’argomento Sono purtroppo frequenti i casi di incendi provocati da canne fumarie maltenute o in alcuni casi con nidi di calabroni o vespe che ostruiscono la canna. Il problema si manifesta più evidente in queste settimane in cui molte persone cercano di riattivare vecchi camini per risparmiare carburanti ed energia elettrica. Preoccupano le canne fumarie dei camini a legna senza adeguata manutenzione, spesso piene di residui legnosi: "Per questo -prosegue Nizzi- invito a grande cautela prima di riattivare il camino. Dalle canne fumarie vanno poi tenuti lontani tutti gli oggetti combustibili a tutti i piani per evitarne il rischio fuoco che in breve può propagarsi ai tetti ed al resto della casa. I problemi aumentano coi tetti ventilati e dove la cappa non è diritta, qui l’arrivo dei Vigili del Fuoco serve a limitare danni ingenti. Un intervento di spegnimento complicato occuperà dalle 4 alle 5 ore e lascerà sicuramente gravi danni. E’ quindi necessario accogliere l’invito alla prevenzione". A Pievepelago si segnala anche la possibilità ad aderire ad un corso per Vigili del Fuoco volontari.

g. p.