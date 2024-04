Free Quartet, finale di stagione. Si festeggia con una jam session

Festa di fine stagione, domani sera alle 21.30, con la chiusura della terza stagione di concerti jam del ‘Free Quartet’ del lunedì con la jam session aperta a tutti i musicisti e cantanti da ‘Centrale 66’, in via Nicolo Dell’Abate 66 a Modena. "E stata una stagione di concerti molto positiva – commenta Cesare Vincenti che insieme a Lucio Bruni organizza le jam session –. Ci aspettavamo un buon successo ma i risultati sono andati oltre le aspettative. Così abbiamo deciso di organizzare una festa straordinaria e scoppiettante con molti degli artisti che hanno aperto i vari concerti in questa stagione". Ai fiati ci saranno Michele Vignali al sax e Mirco Tagliazucchi alla tromba che daranno il via al concerto con alcuni standard jazz classici della tradizione, da Miles Davis a Charlie Parker. Come voce femminile, Alessandra Ferrari omaggerà le grandi voci del soul internazionale, e interpreterà i classici di cantanti italiane come Mina e Ornella Vanoni; come voce maschile ci sarà invece Moris Pradella che eseguirà brani tratti dal repertorio internazionale americano. "Alla serata – proseguono gli organizzatori – sono stati invitati tutti gli ospiti che si sono esibiti in questo anno insieme al ‘Free Quartet’ e per questo non mancheranno delle sorprese inaspettate". Sul palco, insieme agli ospiti ci saranno Cesare Vincenti alla chitarra, Lucio Bruni al pianoforte, Enrico Lazzarini al contrabbasso e Andrea Burani alla batteria. La serata è a ingresso gratuito ed è aperta a tutti i musicisti e cantanti che volessero partecipare.

m. s. c.