Free Quintet, vent’anni di musica in un disco

Un disco speciale, l’album del Free Quintet (foto) che si intitola Cromofonie e sarà disponibile dall’11 aprile sulle principali piattaforme digitali, sul sito www.freequintet.music e in formato fisico presso Dischinpiazza, a Modena. È un disco speciale perché è il frutto di un lavoro durato oltre vent’anni, fatti di tanta gavetta lungo un percorso di centinaia di concerti e jam session a tutti i livelli che rendono i componenti della band ben noti. Un disco che fonde jazz, funky e bossanova, perché multiforme è l’esperienza e la formazione del gruppo capitanato da Cesare Vincenti, autore di quasi tutti i brani, alcuni dei quali già portati sul palco da almeno quindici anni, altri inediti.

Un diario musicale collettivo, un racconto in musica che abbina le note a colori che rappresentano non solo gli strumenti, ma anche le emozioni di una squadra espertissima che ha saputo imparare e poi insegnare a generazioni di artisti, non solo dell’ambiente jazz. E poi c’è il tributo non voluto ad un grande musicista, non voluto perché Lucio Bruni ci ha lasciato prima che il disco fosse pubblicato, ma dopo aver lasciato il suo segno indelebile. Il quintetto ha un suo nucleo storico: la chitarra di Cesare Vincenti, il pianoforte di Bruni, il sax di Michele Vignali, il contrabbasso di Enrico Lazzarini e la batteria di Andrea Burani. Ma non solo loro hanno contribuito a ’colorare’ le tracce dell’album: notevoli in particolare le partecipazioni del polistrumentista Lucio Caliendo, del contrabbasso di Glauco Zuppiroli e del trombone di Simone Pederzoli.

Lucio Bruni non c’è più, se ne è andato qualche mese fa. Ma le sue mani volano lungo le tracce di Cromofonie (una è proprio una ninna nanna dedicata alla figlia Agnese), e ogni esibizione dal vivo sarà piena della sua assenza. "Siamo tutti musicisti con anni di carriera alle spalle – racconta Vincenti –, Lucio è stato il trait d’union tra di noi. Cromofonie è un titolo nato quasi per caso per sintetizzare la diversità dei brani, i colori e la scala cromatica musicale hanno molto in comune e permettono di rappresentare al meglio la diversità". Dischinpiazza (via Castellaro 41) ospiterà un incontro con i musicisti l’11 aprile (ore 18), giorno di uscita del disco che sarà poi presentato al Baluardo della Cittadella domenica 13 aprile dalle 18.30.

d.r.