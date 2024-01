Freeski, incredibile doppio oro per Flora Tabanelli

C’è Flora Tabanelli (foto) sulla vetta del freeski mondiale. L’atleta classe 2007 cresciuta sulle piste del Cimone, dove i genitori gestiscono da anni il rifugio al lago Scaffaiolo, ha regalato il bis di medaglie d’oro ai Giochi olimpici invernali giovanili in corso di svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud.

Dopo aver vinto mercoledì scorso nel ’freeski slopestyle’, ieri la campionessa fananese – che è stata anche portabandiera dell’Italia Team ai Giochi under 18 tra le montagne sudcoreane, una scelta a questo punto decisamente indovinata – ha dominato la gara della specialità ’big air’. Al ’Welli Hilli Park Ski Resort’ la sedicenne che difende i colori dell’Esercito ha dominato la finale a 10 con una prima run da 87.50 punti, una seconda da 92.50 e una terza da 42.00. Sarebbero state sufficienti le prime due per raggiungere il punteggio complessivo di 180 punti, limite inarrivabile per le rivali, con l’australiana Daisy Thomas (172.75 punti, distacco di 7.25) seconda e la tedesca Muriel Mohr terza con 166 punti (-14 da Tabanelli), poi a completare il gruppo delle migliori la cinese Siyu Xiao con 159.75 punti, la statunitense Eleanor Andrews con 134.25, la cinese Linshan Han con 133.25, quindi settima posizione per la statunitense Kathryn Gray con 133 punti, ottava e none le ucraine Mariia Aniichyn e Nataliia Kaziuz (114.75 e 89.75) mentre chiude al decimo posto la giapponese Kiho Sugawara con 87. Per Flora si tratta del secondo trionfo coreano dopo l’oro di mercoledì nello ’slopestyle’ femminile.

La portabandiera azzurra (e anche del nostro Appennino), scesa col pettorale numero 1, nelle qualificazioni aveva piazzato subito un 91, prenotando un posto in finale e partendo per ultima nelle tre run dell’ultimo atto. In finale, dopo aver sbagliato nella prima run chiusa al nono ed ultimo posto con 25, si è portata in seconda piazza con 74.75 nella seconda prova, poi con la certezza di aver conquistato almeno il bronzo nell’ultima run ha dominato con lo score di 90.50 scavalcando sia la cinese Han Linshan, seconda con 81.50, sia la tedesca Muriel Mohr, terza con 78.75. La talentuosa sestolese era atterrata in Corea del Sud da campionessa mondiale juniores in carica nel ’big air’ e dal vice campionessa mondiale di ’slopestyle’, medaglie conquistate la scorsa estate a Cardrona in Nuova Zelanda, e ha confermato i favori che la vedevano fra le candidate alle medaglie. Grazie anche ai suoi due ori, a 4 giorni dal termine dei Giochi olimpici invernali giovanili, l’Italia è prima nel medagliere con 15 medaglie (di cui 10 ori) davanti a Germania e Francia.

Davide Setti