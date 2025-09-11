Freestyle Motocross Mototerapia. Oltre 17mila euro in beneficenza

Oltre 17mila euro raccolti e devoluti in beneficenza, moltissima gente ed emozioni a non finire: l’edizione 2025 dell’evento ‘Freestyle Motocross Mototerapia’ (foto) celebratosi nel fine settimana a Sassuolo, ha superato ogni aspettativa.

L’iniziativa, organizzata da Mineraria di Boca, ha richiamato un pubblico vastissimo, con centinaia di persone accorse per assistere agli spettacoli di freestyle motocross e per vivere da vicino l’esperienza unica della mototerapia. Protagonista assoluto della giornata è stato Vanni Oddera, ideatore della mototerapia, che dal 2009 ad oggi ha portato oltre 60mila ragazzi in moto in 60 eventi all’anno, in tutto il mondo, avvicinandoli con passione al motociclismo. La giornata – tenutasi nella sede sassolese di Mineraria di Boca – ha regalato emozioni autentiche facendo salire in sella decine di ragazzi e ragazze con disabilità, regalando sorrisi, abbracci e momenti difficili da dimenticare. Durante l’evento, a ingresso libero, sono stati raccolti 17.091,48 euro, interamente devoluti a quattro realtà fondamentali per il territorio ovvero, Anffas, Croce Rossa Italiana, Fondazione Italiana Diabete e Avis.

"Un risultato straordinario, reso possibile grazie alla partecipazione calorosa del pubblico e al lavoro instancabile delle associazioni che hanno partecipato", fanno sapere gli organizzatori, giustamente soddisfatti del riscontro di un evento la cui formula - musica, cibo, adrenalina e solidarietà – è risultata vincente anche quest’anno.

s.f.