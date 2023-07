Frenata dei prezzi, cala l’inflazione Si abbassano i costi dell’energia

Buone notizie per la popolazione modenese che in giugno ha visto la propria inflazione tendenziale arrestarsi al 6,2%, una soglia che certifica per la prima volta dopo tanto tempo che siamo in presenza di un tasso inferiore rispetto alla media nazionale (6,4%).

Dopo il lieve calo di maggio, dunque, continua anche in giugno, stavolta in maniera più netta, la frenata dell’inflazione, grazie soprattutto - secondo l’Ufficio Statistica del Comune - alla flessione dei prezzi delle utenze energetiche ( - 2,3%), che continuano a "sgonfiarsi" rispetto allo scorso anno. Il valore – e questa non è una buona notizia per chi va a fare la spesa - risulta invece fermo a livello congiunturale mensile, nell’ambito di un quadro di stabilità dei prezzi al consumo.

In forza di questo risultato Modena abbandona anche la non invidiabile posizione che la collocava nella "top ten" tra le città più care d’Italia. Sulla scorta dei dati territoriali resi noti da Istat, l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato infatti una classifica completa relativa a tutte le città capoluogo, calcolando il costo aggiuntivo che grava su una famiglia media. Per le famiglie modenesi i continui aumenti si traducono in un maggior valore di spesa annua equivalente di 1.498 euro, che valgono alla nostra città il 28esimo gradino della graduatoria nazionale. Tuttavia, non si può non rilevare che l’inflazione continua a mangiarsi per tanti quasi una mensilità e che le famiglie di Modena partono con un handicap di 108 euro, poiché il rincaro medio annuo per le famiglie italiane è stimato intorno a + 1.391 euro. In Emilia-Romagna, davanti a Modena troviamo Bologna (+ 1.621), Ravenna (1.571), Rimini (1.547). In giugno, in particolare, i dati per tipologia di prodotto vedono un valore congiunturale in calo (- 0,2%) sul totale dei beni. Oltre agli energetici, sono in calo beni regolamentati (- 0,2 %); beni non regolamentati (- 0,2%); beni alimentari (- 0,1 %); tabacchi (- 0,1 %). Per contro i rincari colpiscono, invece, i beni non durevoli (+ 0,3%); gli altri beni (+ 0,2%); i beni durevoli (+ 0,1%); i beni semidurevoli (+ 0,1%). Il totale dei servizi registra, al contrario, un’oscillazione positiva (+0,3%). Nello specifico, impressiona il "segno più" per i servizi relativi ai trasporti (+ 0,9%); i servizi regolamentati (+ 0,5%); i servizi relativi all’abitazione (+ 0,4%); i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+ 0,3%); i servizi non regolamentati (+ 0,3%); i servizi vari (+ 0,1%). Più in generale la divisione "Trasporti" (+ 0,6%) è quella con l’aumento percentuale più rilevante: in giugno si evidenziano aumenti sui prezzi di automobili; pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto; trasporto aereo passeggeri; altri servizi relativi ai mezzi di trasporto (come, per esempio, noleggio e autoriserva).

Crescono (+ 0,4%) anche i prezzi di animali domestici e relativi prodotti; servizi ricreativi e sportivi; articoli per giardinaggio, piante e fiori; pacchetti vacanza; strumenti musicali, al contrario di tv e i computer. Infine, nell’ambito dei "Servizi ricettivi e ristorazione" si è avuta una crescita è dello 0,3%, che ha interessato sia i ristoranti, bar e simili, sia i servizi di alloggio. In aumento anche i servizi bancari.

