"Friday cercava chi lo aveva rapinato"

"Mi ha detto che lo avevano rapinato il giorno prima e che li stava cercando. Mentre eravamo insieme al parco, gli è arrivata una telefonata: indicavano quei ragazzi in corso Vittorio Emanuele. Poco dopo mi ha chiamato: ’Mi hanno preso’, ha detto. Quando sono arrivato sul posto era morto". E’ quanto dichiarato ieri in aula dall’amico di Friday Endurance, il 30enne nigeriano ucciso a coltellate dai due connazionali Adenomo Ogbeide, 30 anni e Osaiande Kingsley, 27, entrambi domiciliati a Reggio Emilia. L’omicidio era avvenuto il 20 agosto dello scorso anno in pieno giorno e in pieno centro: in corso Vittorio Emanuele.