Friday ucciso per la droga : "Litigavamo, mi sono difeso"

"Avevamo discusso qualche giorno prima, il giovedì per motivi legati allo spaccio ma io proprio per questo temevo per la mia incolumità". Ha affermato di essersi difeso ieri mattina Adenomo Ogbeide, il nigeriano di 27 anni accusato insieme al connazionale 29enne Osaiande kingsley di aver ammazzato il 30enne nigeriano Friday Endurance.

Il delitto è ben noto, purtroppo: il richiedente asilo è stato accoltellato a morte domenica 20 agosto in pieno giorno e in pieno centro: in corso Vittorio Emanuele. I due indagati, arrestati in meno di 24 ore dal delitto dagli agenti della Mobile, diretti da Mario Paternoster e residenti nel reggiano si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.

Ieri Adenomo ha invece rilasciato interrogatorio alla presenza del proprio legale di fiducia. Il giovane avrebbe spiegato di aver avuto un acceso diverbio con la vittima il giovedì precedente il delitto, quindi tre giorni prima. "Avevamo discusso per motivi legati allo spaccio – ha spiegato – temevo per la propria incolumità e quel giorno mi sono difeso".

Dalle indagini svolte dagli agenti era emerso subito come il delitto fosse legato al mondo dello spaccio. I due arrestati, tra l’altro, avevano preparando la fuga: avevano già i bagagli fatti e avevano abbandonato la propria abitazione, nel reggiano. I poliziotti, però, sono arrivati prima. Tutti e tre i nigeriani erano soliti frequentare il Corso e, a quanto pare, proprio quello era il territorio di spaccio su cui poi sono arrivati allo scontro fatale. Le indagini dell’efferato delitto – Friday è stato accoltellato a morte davanti agli occhi di cittadini e turisti – sono ancora in corso. I due stranieri risultavano entrambi in regola con il permesso di soggiorno, il primo per protezione speciale ed il secondo per protezione sussidiaria.

